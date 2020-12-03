大風引發邦德山火 部分橙縣居民撤離

大風和低濕度天氣再次引發橙縣山火。（橙縣消防局推特）

橙縣 月前發生絲薇拉都山火 （Silverado）區域，3日因大風再次引發邦德山火（Bond Fire），火勢迅速蔓延，燃燒面積3600英畝。部分橙縣居民被強制或要求自願撤離，其中被強制撤離的居民可前往橙縣紅十字會臨時疏散點求助。

強制撤離區域包括Modjeska、Silverado和Williams Canyon地區，Foothill Ranch和Portola Hills以西，靠近241號收費公路。自願撤離區域包括：森林湖（Lake Forest）、241號公路周邊部分區域，以及Borrego峽谷、Baker Ranch、Portola Hills、Live Oak Canyon、Trabuco Canyon、Rose Canyon、Valley Vista Way、Meadow Ridge Drive都在自願撤離的範圍。

橙縣消防局強烈建議，被強制撤離的居民最好與家人、或朋友待在一起，或住在旅館。消防局在3日凌晨在社交媒體上表示，受新冠疫情影響，目前暫未提供聚眾的避難所。但有需要的民眾可前往橙縣紅十字會臨時疏散點尋求幫助，地址：8405 E. Chapman Ave, Orange。

據悉，邦德山火從2日晚10時15分左右在Silverado Canyon大道29400號街區引燃，消防員已奔赴現場撲火，並得到消防直升機的協助。截至3日早8時左右，已有500名消防員投入火災現場，並由聯邦森林局統一指揮。

橙縣警局已啟動緊急行動中心，公共信息熱線號碼：714-628-7085，提供居民獲取可用資源的信息。同時也建議民眾透過推特等社交媒體了解最新消息。最新疏散令可上網瀏覽：https://bit.ly/2Vy231m。

目前從Jackson Ranch路至241號公路東部的Santiago Canyon路段已關閉。橙縣內陸地區3日發出紅旗預警直到晚上10點。由於大風和濕度較低，消防局預計5日（周六）有極端火災危險。

爾灣 警局提醒居民，雖在市區可以看見火場煙霧，但火災現場仍遠離爾灣，目前還沒有對居民構成威脅。