LAX虛擬巡遊 足不出戶看機場

洛杉磯世界機場（LAWA）30日啟動洛杉磯國際機場（LAX）機場的虛擬360度遊覽。（LAX提供）

首創虛擬現實（VR）體驗，洛杉磯 世界機場 （LAWA）30日啟動洛杉磯國際機場（LAX ）虛擬360度遊覽。讓民眾足不出戶，也能遊覽機場。

（影音來源：LAX）

通過沉浸式和高分辨率的360度視頻體驗，所有人都可在線上進行虛擬遊覽，通過智能手機，平板電腦，計算機或VR設備都可在線訪問。機場首席企業戰略和事務官Michelle Schwartz表示，疫情激發機場尋找與社區保持聯繫的新方法，首次開展的虛擬機場之旅，為來自世界各地的航空愛好者提供最佳座位，虛擬機場之旅是獨一無二的體驗。

虛擬之旅的飛行路線從Flight Path博物館和學習中心出發，穿越LAX周圍著名目的地，同時有解說員解釋LAX的運作和歷史。虛擬遊覽中看到的目的地包括澳航維修機庫，鮮為人知的新中場衛星大廳（Midfield Satellite Concourse）的外觀和歷史悠久的「機庫1」，該機庫建於1929年，是LAX中第一座也是最古老的建築。

LAX虛擬機場之旅是可共享，信息性，教育性和免費使用，可深入了解主要機場的日常運作所涉及的各種工作。巡遊時間超過37分鐘，並提供高達4K Ultra HD的分辨率。