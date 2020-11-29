我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登經濟團隊 3女將掌舵 聯絡團隊也全是女性

川普花300萬元在威州重新驗票 結果白登增87票

疫情下 去阿拉斯加看極光 樣樣都划算

記者張宏／洛杉磯報導
現在是去阿拉斯加看極光的好季節。（鹿強提供）
現在是去阿拉斯加看極光的好季節。（鹿強提供）

疫情期間出遊，機票酒店租車樣樣都便宜，還有戴口罩版的聖誕老人，華人僑領鹿強在阿拉斯加感受別樣的假日旅遊新體驗。

鹿強一家人趁感恩節去了一趟北極看極光。他說，總是待在家裡太憋屈，現在又無法出國旅遊，反而能趁機去一下美國國內平時沒空去的地方。像他勞工節去了總統山，這次選擇去阿拉斯加看極光。

他說，現在出遊機票比較便宜，他兩個月以前買的機票，以往阿拉斯加至少要800元以上，今年往返機票只要600元左右。飛機上因為要保證中間隔一個座位的距離，所以坐起來很寬敞。阿拉斯加州政府要求外州旅客提交72個小時的核酸檢測報告，在到達機場時會有工作人員收取檢查報導，如果沒有也可在機場直接做，價格是250元一人。

不僅機票便宜，酒店也便宜。鹿強一家人選擇一家溫泉度假村，他說，這裡以前一晚至少200元以上，現在只要100多元，且酒店假日也沒有滿，因為這裡平時看極光的人很多。在酒店的戶外溫泉，人也較少，大家都保持安全距離，還有人戴著口罩泡溫泉。

鹿強選擇自駕游。他說，租車費用非常便宜，高配四輪驅動的八人座休旅車，四天才300多元，比他9月去丹佛租車要便宜一半。沿途天氣很好，經過的景點和小鎮人也比較少。在阿拉斯加一般大城市餐廳現在不允許堂吃，但是小鎮通常能堂吃。最有趣的是在凍腳鎮（Coldfoot），當地只有15個居民和一家餐廳，但是不允許堂吃。餐廳老闆告訴他，這裡以前生意好得不得了，很多華人來，所以連菜單都是中英文。

阿拉斯加還免稅，所以購物體驗也不錯。鹿強說，他買了無人機、穩定器等電器都很划算。趁疫情出遊，只要做好防護沒有想像那麼危險，且疫情期間遊人較少，旅遊體驗也提升不少，拉雪橇去山頂看極光隨時買到票，還有戴口罩的聖誕老人及聖誕老奶奶。他們第一晚就看到了極光，所以這次旅行是綜合性價比很高，且非常有趣的體驗。

現在飛機上人都很少。（鹿強提供）
現在飛機上人都很少。（鹿強提供）
機場到達的旅客要遞交核酸檢測報告。（鹿強提供）
機場到達的旅客要遞交核酸檢測報告。（鹿強提供）
機場到達的旅客要遞交核酸檢測報告。（鹿強提供）
機場到達的旅客要遞交核酸檢測報告。（鹿強提供）
現在是去阿拉斯加看極光的好季節。（鹿強提供）
現在是去阿拉斯加看極光的好季節。（鹿強提供）
戴口罩的聖誕老人和老奶奶。（鹿強提供）
戴口罩的聖誕老人和老奶奶。（鹿強提供）
機場到達的旅客要遞交核酸檢測報告。（鹿強提供）
機場到達的旅客要遞交核酸檢測報告。（鹿強提供）
戴著口罩泡溫泉。
戴著口罩泡溫泉。
履帶車也很寬敞。（鹿強提供）
履帶車也很寬敞。（鹿強提供）
因為疫情當地遊人大幅減少。（鹿強提供）
因為疫情當地遊人大幅減少。（鹿強提供）
現在是去阿拉斯加看極光的好季節。（鹿強提供）
現在是去阿拉斯加看極光的好季節。（鹿強提供）
在室外零下泡溫泉別有一番風味。（鹿強提供）
在室外零下泡溫泉別有一番風味。（鹿強提供）

租車 疫情 華人

上一則

南加這三縣在加州疫情排名前三糟

下一則

爾灣腳踏車常失竊 警方設餌一對涉案男女被捕

延伸閱讀

宏都拉斯前總統攜1.8萬元未申報 機場遭攔：錢不是我的

宏都拉斯前總統攜1.8萬元未申報 機場遭攔：錢不是我的
芝2國際機場 下月增設冠檢測站

芝2國際機場 下月增設冠檢測站
跑道上有熊！客機降落煞不住撞死母熊 小熊幸運逃生

跑道上有熊！客機降落煞不住撞死母熊 小熊幸運逃生
逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

鮭魚工廠裡的華工 喬氏兄弟線上聊歷史

鮭魚工廠裡的華工 喬氏兄弟線上聊歷史
逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

熱門新聞

洛杉磯縣衛生局27日公佈即將舉行新的居家避疫令。（洛縣衛生局推特）

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

2020-11-27 19:24
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
UCLA Samueli工程學院。（UCLA工程學院臉書）

UCLA研發出殺死存在表面的新冠病毒的方法

2020-11-23 17:38
華人為了維持綠卡身分不得不來到疫情更嚴重的洛杉磯。（本報檔案照）

為了綠卡 華人新移民冒染疫風險返美

2020-11-23 02:16
避疫旅館每間門口擺了一張椅子，三餐就擺在椅子上。(沈女士提供)

疫期返台隔離 經歷多少事

2020-11-28 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

加州比佛利豪宅降4000萬 華婦接手 買家來自聖瑪利諾

加州比佛利豪宅降4000萬 華婦接手 買家來自聖瑪利諾
比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手
謝家華火災離世 貝佐斯嘆「英年早逝」 伊凡卡、楊安澤表達哀思

謝家華火災離世 貝佐斯嘆「英年早逝」 伊凡卡、楊安澤表達哀思
何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失