疫情下 去阿拉斯加看極光 樣樣都划算

現在是去阿拉斯加看極光的好季節。（鹿強提供）

疫情 期間出遊，機票酒店租車 樣樣都便宜，還有戴口罩版的聖誕老人，華人 僑領鹿強在阿拉斯加感受別樣的假日旅遊新體驗。

鹿強一家人趁感恩節去了一趟北極看極光。他說，總是待在家裡太憋屈，現在又無法出國旅遊，反而能趁機去一下美國國內平時沒空去的地方。像他勞工節去了總統山，這次選擇去阿拉斯加看極光。

他說，現在出遊機票比較便宜，他兩個月以前買的機票，以往阿拉斯加至少要800元以上，今年往返機票只要600元左右。飛機上因為要保證中間隔一個座位的距離，所以坐起來很寬敞。阿拉斯加州政府要求外州旅客提交72個小時的核酸檢測報告，在到達機場時會有工作人員收取檢查報導，如果沒有也可在機場直接做，價格是250元一人。

不僅機票便宜，酒店也便宜。鹿強一家人選擇一家溫泉度假村，他說，這裡以前一晚至少200元以上，現在只要100多元，且酒店假日也沒有滿，因為這裡平時看極光的人很多。在酒店的戶外溫泉，人也較少，大家都保持安全距離，還有人戴著口罩泡溫泉。

鹿強選擇自駕游。他說，租車費用非常便宜，高配四輪驅動的八人座休旅車，四天才300多元，比他9月去丹佛租車要便宜一半。沿途天氣很好，經過的景點和小鎮人也比較少。在阿拉斯加一般大城市餐廳現在不允許堂吃，但是小鎮通常能堂吃。最有趣的是在凍腳鎮（Coldfoot），當地只有15個居民和一家餐廳，但是不允許堂吃。餐廳老闆告訴他，這裡以前生意好得不得了，很多華人來，所以連菜單都是中英文。

阿拉斯加還免稅，所以購物體驗也不錯。鹿強說，他買了無人機、穩定器等電器都很划算。趁疫情出遊，只要做好防護沒有想像那麼危險，且疫情期間遊人較少，旅遊體驗也提升不少，拉雪橇去山頂看極光隨時買到票，還有戴口罩的聖誕老人及聖誕老奶奶。他們第一晚就看到了極光，所以這次旅行是綜合性價比很高，且非常有趣的體驗。