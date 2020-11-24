洛縣只有巴沙迪那市允許餐廳繼續戶外用餐

巴沙迪那市部分餐館戶外用餐區。（本報檔案照）

因為新冠病毒病例激增，洛杉磯 縣衛生局下令暫停戶外用餐三周。但巴沙迪那市議會卻允許餐廳繼續提供戶外用餐，為洛縣 唯一可以戶外用餐的城市。

巴市發言人Lisa Derderian表示，市府會每天評估數據，但根據23日晚在市議會上的討論，目前巴市不會在洛縣要求的25日晚10時，或甚至不久的將來關閉餐館的戶外用餐服務。巴市這項宣布是洛縣下令在25日開始的至少三周內，停止在餐廳、啤酒廠、釀酒廠和酒吧的就餐禁令之後宣布的。

巴市擁有自己的公共衛生部門，該部門有權獨立於洛杉磯縣發布衛生命令。通常巴市命令會緊跟洛縣命令。截至24日下午，巴沙迪那的病例更新至23日，顯示有3405例確診和132例死亡。

洛縣決定暫停戶外用餐的決定，引發了餐館和一些縣官員強烈反對，擔心災難性的經濟損失。縣衛生官員認為，鑑於嚴重的醫療危機，必須限制戶外用餐。

長堤 市也有自己的公共衛生部門，但該市應和了洛縣發布新的衛生命令，禁止現場用餐。該命令將於25日生效，將允許餐飲業經營得來速、路邊和其他戶外取餐和送餐。目前長堤市已報告1萬5226例確診病例和270人死亡。