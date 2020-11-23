UCLA研發出殺死存在表面的新冠病毒的方法

UCLA Samueli工程學院。（UCLA工程學院臉書）

洛杉磯加大 （UCLA ）的工程師和科學家23日宣布，用近室溫的冷大氣等離子體（cold atmospheric plasma，研究方稱這裡引用的plasma與血漿「 blood plasma」不同）進行處理，可在短短30秒內殺死各種常見於各種表面上存在的新冠病毒。

UCLA稱，這項研究標誌著冷大氣等離子體首次被證明有效，快速消毒被SARS-CoV-2病毒污染導致新冠病毒（Covid-19）存在的表面。根據發表在 「Physics of Fluids」雜誌的研究，新冠病毒可在表面保持數十小時的感染力，因此這項進展是重大突破，可幫助減緩病毒傳播。

UCLA Samueli工程學院航空航天工程機械和生物醫學教授Richard Wirz表示，這是一個令人激動的結果，表明冷大氣等離子體具有通過在多種表面上殺死病毒，來對抗病毒傳播的安全有效方法的潛力。

冷大氣等離子體是一種帶電的氣體，被稱為物質的第四種狀態，是固體，液體和氣體之外的其他狀態，主要由電子和帶電離子組成。研究人員通過使空氣和氬氣（一種常見的無毒氣體）在由3D打印機建立的噴射流內的電極之間的強電場中產生等離子體。所得的電離大氣冷等離子體在室溫下保持穩定。該團隊使用噴射器對噴有SARS-CoV-2培養物的塑料、金屬、紙板和皮革表面進行噴塗。

噴氣機將周圍的空氣電離，將其轉變為冷的大氣等離子體，並在30秒後殺死了大部分病毒。研究小組在口罩中的棉質上看到類似結果。包括籃球、橄欖球和棒球上的皮革，以測試對運動器材進行消毒的有效性，同時模擬皮膚的粗糙和皺紋表面。等離子的一個重要優點是可安全地在各種表面上使用而不會損壞，而化學藥品和紫外線的處理，不能有效地在硬紙板和皮膚等表面上使用而不會造成損壞。

另一個優點是，與標準化學消毒劑相比，估計能降低耗材成本。研究人員正在與UCLA校方有關單位合作，以進一步測試該系統。