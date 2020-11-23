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黑五線上採購詐騙多 十大防騙妙招

編譯組/綜合報導
在網上購物時，應更加關注個人信息安全。（Unsplash）
在網上購物時，應更加關注個人信息安全。（Unsplash）

受疫情影響，僅有16%的居民計劃在「黑色星期五」（Black Friday)出門採購，絕大多數居民選擇在線購物。這一現象也給許多網絡詐騙集團提供「創收」機會，為此，專家提供十條黑五防騙妙招，助消費者在黑五安全大採購。

1.不要點擊陌生來源的郵件上提供的網址鏈接，詐騙分子可能會利用這一方式使你的電腦感染病毒，並藉此偷走你的信用卡信息。

2.不要打開或下載陌生來源以及零售商的郵件附件，有些詐騙分子可能偽裝成合法零售商向你寄送帶有病毒的郵件。

3.避免點擊彈出廣告。

4.在使用加油站和銀行取款機時，小心不要被不法分子安裝的儀器（E-skimmer）掃描銀行卡號。

5.多使用信用卡(Credit Card)，少使用借記卡（Debit Card）。

6.在網上購物時，使用安全的網絡。

7.當發現有在線購物免費優惠時，應小心為上，不要貪便宜。

8.使用複雜且不同的密碼，不要將同一密碼在多個網站使用。

9.時刻關注自己的賬號，以提早發現不明轉賬記錄。

10.小心禮品卡詐騙，盡量在網上購買電子禮品卡。

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詐騙集團 信用卡 零售商

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