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駐洛經文處30日起推線上領務預約查詢系統

洛杉磯訊
經文處將於11月30日推出線上「領務網路預約及登錄查詢系統」。（本報檔案照）
經文處將於11月30日推出線上「領務網路預約及登錄查詢系統」。（本報檔案照）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處將於30日起，推出運用科技輔助的新型態領事服務「領務網路預約及登錄查詢系統」。該系統將有效解決郵寄申請各項收件的人工審查作業時間延長、郵寄申請繳交應備文件不齊等問題。

系統包含預約現場申請、登錄郵寄申請及申請進度查詢三大功能。新制實施後，經文處將在符合駐地政府及辦公大樓管理公司防疫規範下，秉持「分階段、分時段、分人流」原則，開放民眾透過網路預約方式至本處領務大廳「現場申請」。

該處鼓勵大部分「郵寄申請」的民眾，事前登入系統專屬網頁完成登錄手續，以利事後自行查詢郵件送達及申辦進度，並希望該系統上線後，達成提升為民服務效能及效率計畫目標。

為利計畫推動，經文處在試辦階段開放急難(人道考量)案件申請及必須現場辦理的特定領務項目提供民眾參與試辦，其餘項目仍請一律以郵寄方式辦理。試辦結果將作為該研議全面恢復開放領務大廳參考。

為符合加州政府及辦公大樓相關防疫規範，經文處將於大樓一樓104辦公室設置報到區，管制報到人數並做實名制登記，申請民眾務必配合大樓規定保持6呎安全社交距離，測量體溫及使用手部清潔消毒劑。經文處報到處另設置透明隔板，並於申請人完成報到作業後立即消毒桌面，避免接觸群眾感染風險；7樓辦公室的領務大廳亦維持15人以下，並保持安全座位距離，請申請民眾配合遵守。

經文處也提醒民眾，倘有發燒及咳嗽等症狀者切勿前往現場申辦。申辦時請全程佩戴口罩，並注意保持安全社交距離。有鑒於大樓及經文處曾有確診案例，為避免年長者來處辦理，增加感染風險，建議除非緊急，仍請盡量利用郵寄方式辦理。未預約者，經文處歉難現場受理臨時收件。

相關現場申請預約及郵寄登錄說明，請上經文處官網公告https://www.taiwanembassy.org/uslax/index.html。

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