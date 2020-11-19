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聖地牙哥加大發現：新冠病毒抗體可在人體存活半年

記者鄭敖天／洛杉磯報導
聯邦疾病防控局（CDC）發佈的顯微鏡下的新冠病毒3d圖片。（CDC）
聯邦疾病防控局（CDC）發佈的顯微鏡下的新冠病毒3d圖片。（CDC）

一項近日發佈、由聖地牙哥加大(UCSD)學者完成的研究顯示，新冠病毒抗體可在人體中維持半年，甚至更長時間。這項發現對深化新冠病毒和新冠疫苗效果的認識至關重要。

該項研究在研讀了185名年齡從19到81歲的成年新冠患者的血樣後，發現新冠病毒抗體具有較強的免疫記憶力。在接受測試的血樣中，絕大多數血樣中的抗體在六到八個月後只有微小的減弱趨勢。研究人員還發現，在幾乎所有含有新冠抗體的病人體內，都出現了負責抗體記憶的B細胞增長的現象。

根據美國「自然」雜誌發佈的相關研究，T細胞和B細胞分別為人體胸腺和骨髓中發育的兩種負責人體免疫的幹細胞。其中T細胞主要負責直接攻擊人體中的病原，以及殺死可能被感染或癌變的人體細胞。B細胞則負責產生抗體蛋白質，針對不同的病毒來產生特異性的抗體，並負責識別被病原感染的細胞。研究人員表示，新冠患者體內B細胞的增多證明，雖然新冠病毒抗體的記憶時間因人而異，但總體上講其在人體中存留的時間較長。而新冠抗體的記憶時間可能與患者的症狀輕重有很大關係。這一研究成果證明，未來新冠疫苗的有效時間可能比之前醫學界預期的要長很多。

儘管如此，根據之前觀察的呼吸道傳染性疾病的抗體特點，有研究人員表示，考慮到新冠病毒較快的變異速度，人體中新冠病毒抗體的有效性可能較短，新冠疫苗廠商可能需要不斷更新疫苗，以趕上新冠病毒的變異速度。

這篇於11月16日發佈的題目為「感染SARS-CoV-2病毒後的免疫記憶比6個月更長」（Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for greater than six months after infection）的論文是由聖地牙哥加大拉荷雅免疫研究院（La Jolla Institute for Immunology）的研究人員與位於紐約的愛康醫學院（Icahn Medical School）合作完成的。

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