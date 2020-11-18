疫情下 流感疫苗對高風險人群的重要性更勝以往

受疫情影響，流感疫苗對於高風險人群的重要性更勝以往。（美國心臟協會官網）

美國 心臟協會近日指出，受疫情影響，流感疫苗 對於高風險人群的重要性更勝於以往，鼓勵大眾接種流感疫苗，協助家庭與社區免於流感威脅。

「接種流感疫苗今年特別重要。如果得了流感，可能需要住院，而現階段的醫療照護系統已因新冠病毒（ COVID-19 ）疫情的關係難以負荷。接受流感疫苗注射。避免罹患流感。不要因為流感而入院。」公衛碩士、美國家庭醫師學會會員 (FAAFP)、美國心臟協會預防醫療長暨前德州衛生部長 Eduardo Sanchez 醫師表示。「在平常的日子裡，流感就很嚴重，甚至可能致命。流感疫苗可以讓您免於入院。」

雖然接種流感疫苗對於六個月大以上的每個人都很重要，但對於以下高風險人群尤其重要：1.老年人和有潛在風險因子的人，例如心臟病 、腦中風和糖尿病等。根據聯邦疾病防治中心 (CDC) ，50 歲以上、患有一或多種慢性病者，是罹患流感高風險族群。未接種疫苗者發生心臟病發作的機率增加六倍。2. 兒童，尤其是未滿五歲及回到學校的兒童。已接種疫苗的兒童因流感而住院機率降低 74%。3.懷孕婦女 – 已接種疫苗者因流感而住院機率降低 40%。

某些人對於流感疫苗有錯誤認知和疑慮，導致他們完全不接種。事實如下：

1.疫苗不會引發流感：流感疫苗不會引發流感，但可能會造成非常輕微的副作用。最常見的是靠近手臂注射的部位發生疼痛、腫脹或發紅，可能持續僅僅一或兩天。 然而，因疫苗可能引發的輕微症狀，遠不及流感本身嚴重。

2.它是安全、有效而且容易取得：流感疫苗對於預防流感是安全且有效的，在醫生診所、藥局或某些提供免下車可直接進行疫苗接種的衛生機構接種疫苗非常容易。

3.即使沒有保險也能取得疫苗：很多社區設有臨時疫苗接種站、聯邦出資的項目機構、地方衛生部門、社區健康中心，以及像是教堂和社區中心等地，均會向符合資格人士提供免費疫苗。

4.接種疫苗愈早愈好：流感季的高峰期通常出現在12月和來年的2月之間，因此現在接種疫苗比等待更好。需要至少兩週，身體才會產生病毒抗體。然而，在流感季期間接種疫苗也比完全不接種要好。

美國心臟協會洛杉磯分部董事會成員和加聯泰平醫療網首席醫療官朱宏仁醫生 (Dr. Paul Chu) 说: 「沒有人想要患流感。保護您的家人與您不受流感威脅的最佳方式，就是接種流感疫苗，以及如同預防新冠肺炎，戴口罩、勤洗手並保持社交距離會有幫助」，「在您前往接種流感疫苗時別忘了戴口罩。」

如需更多流感資訊及資源，可查詢 heart.org/fluprevention。