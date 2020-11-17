我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為疫苗計畫帶來希望！體內新冠免疫力可持續數十年

賓州最高法院 駁川普說費城監票違法主張

感染新冠病毒怎麼辦？醫生建議自測血氧

記者鄭敖天/洛杉磯報導
目前在洛杉磯加大擔任醫生的林育湘。（林育湘提供）
目前在洛杉磯加大擔任醫生的林育湘。（林育湘提供）

近來，全美各地新冠病毒疫情明顯反彈，新冠確診病人不斷激增。新增的新冠病人，包括被要求在家隔離的輕症狀，和無症狀感染者。儘管暫無性命之憂，不代表其應對病情掉以輕心。如何在新冠疫情期間更好的自我隔離，洛杉磯加大（UCLA)醫師林育湘指出，除應與家庭醫師保持聯繫外，建議購買血氧測量儀，每天監測自己的血氧濃度，若達到某個標準意味病情惡化，需及時就醫。

林育湘表示，接受醫囑在家自我隔離的新冠病人，最重要的是與家庭醫師保持聯絡，並隨時通知其自己新冠病情的發展趨勢。在隔離期最重要的前14天，病人應保持至少每兩至三天便與家庭醫師聯絡的頻率。如果在14天內沒有出現病情惡化趨勢，病人有大概率可以在家自我恢復而無需前往醫院。他提醒病人若需要與家醫見面，應提前幾日預約，以免突然出現而將診所裡的其它病人置於感染新冠的風險。

林育湘並建議新冠患者購買血氧測量儀，每天監測自己的血氧濃度。提及在新冠肺炎病情惡化下，新冠病毒往往會對肺部組織造成直接損壞，甚至進入血管破壞病人的凝血功能。在這種情況下，如果病人在自檢血氧時，發現血氧含量低於95%，或出現流鼻血或便血情況，說明病情惡化，需及時就醫。此外，如病人連續高燒和氣喘，也應即時聯繫家醫。

林育湘表示，目前醫療界對新冠病毒的病理缺乏了解，所以目前醫師依然多是根據新冠患者的症狀給其開藥。在這種情況下，因患基礎病或慢性病而正在服用其他藥物的病人，應提前通知醫師自己正在服用的藥物，以便醫師根據藥物的相互作用開藥，避免出現因混合用藥而中毒或削減藥物療效的情況。

在病人的日常生活中，林育湘表示由於聯邦疾病防治中心已將吸煙者納入新冠高風險人群，因此有煙癮的患者必需立刻戒煙。而在自我治療上，建議患者可以適量服用維生素C、維生素D和鋅片這三種常用來提高抵抗力，和輔助治療呼吸道疾病的補充藥物。

林育湘提醒病人，如果其家醫屬於UCLA的醫療網絡，則可以下載UCLA Health APP。此APP可以幫助病人向家醫匯報病情，並根據問答表對自身的病情進行評估。

編輯推薦

UCLA 疫情 聯邦疾病防治中心

上一則

世界晚報／加州新推強制令 戶外必須戴口罩

下一則

減少夜貓族聚會 洛縣周五起實施宵禁令

延伸閱讀

洛杉磯加大校醫性侵案 賠償7300萬

洛杉磯加大校醫性侵案 賠償7300萬
加大護士群不滿防疫不周 上街抗議

加大護士群不滿防疫不周 上街抗議
加大醫療中心護士認醫院防疫不周 街頭抗議

加大醫療中心護士認醫院防疫不周 街頭抗議
紅藍卡抽獎 掃地機器人、沖牙機、血氧儀等大獎等你來拿

紅藍卡抽獎 掃地機器人、沖牙機、血氧儀等大獎等你來拿
伊州疫情告急！華裔州眾議員馬靜儀也確診

伊州疫情告急！華裔州眾議員馬靜儀也確診
伊州疫情失控？華裔州眾議員確診 日增染疫數連連破萬

伊州疫情失控？華裔州眾議員確診 日增染疫數連連破萬

熱門新聞

陸女士被鳩佔鵲巢的房客嚴重破壞的臥室。（潘丹提供）

房客惡霸 華婦房東掃地出門

2020-11-11 14:49
聯合航空11月重啟舊金山-台北往返直飛航班。(unsplash)

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

2020-11-15 15:42

確診破百萬 入境加州隔離14天

2020-11-14 02:27
圖為準備飛赴中國的乘客，在加拿大多倫多皮爾遜國際機場排隊辦理手續。（中新社）

LAX出發國航航班被熔斷 旅客感嘆回中國無望

2020-11-11 20:24

美國防部長丟官 揭川普「瘋狂70天」序幕？

2020-11-11 13:55
圖為戴口罩的旅客在洛杉磯國際機場準備出境。(美聯社)

繼加州之後 美西這兩州也發「遊客14天隔離令」

2020-11-13 14:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
被傳婚變拿20億港幣 林青霞現在和邢李㷧是這種關係…

被傳婚變拿20億港幣 林青霞現在和邢李㷧是這種關係…
為孩子堅持到底！她全身97%燒傷 忍痛做完筆錄才斷氣

為孩子堅持到底！她全身97%燒傷 忍痛做完筆錄才斷氣
朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元