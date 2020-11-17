感染新冠病毒怎麼辦？醫生建議自測血氧

目前在洛杉磯加大擔任醫生的林育湘。（林育湘提供）

近來，全美各地新冠病毒疫情 明顯反彈，新冠確診病人不斷激增。新增的新冠病人，包括被要求在家隔離的輕症狀，和無症狀感染者。儘管暫無性命之憂，不代表其應對病情掉以輕心。如何在新冠疫情期間更好的自我隔離，洛杉磯加大（UCLA )醫師林育湘指出，除應與家庭醫師保持聯繫外，建議購買血氧測量儀，每天監測自己的血氧濃度，若達到某個標準意味病情惡化，需及時就醫。

林育湘表示，接受醫囑在家自我隔離的新冠病人，最重要的是與家庭醫師保持聯絡，並隨時通知其自己新冠病情的發展趨勢。在隔離期最重要的前14天，病人應保持至少每兩至三天便與家庭醫師聯絡的頻率。如果在14天內沒有出現病情惡化趨勢，病人有大概率可以在家自我恢復而無需前往醫院。他提醒病人若需要與家醫見面，應提前幾日預約，以免突然出現而將診所裡的其它病人置於感染新冠的風險。

林育湘並建議新冠患者購買血氧測量儀，每天監測自己的血氧濃度。提及在新冠肺炎病情惡化下，新冠病毒往往會對肺部組織造成直接損壞，甚至進入血管破壞病人的凝血功能。在這種情況下，如果病人在自檢血氧時，發現血氧含量低於95%，或出現流鼻血或便血情況，說明病情惡化，需及時就醫。此外，如病人連續高燒和氣喘，也應即時聯繫家醫。

林育湘表示，目前醫療界對新冠病毒的病理缺乏了解，所以目前醫師依然多是根據新冠患者的症狀給其開藥。在這種情況下，因患基礎病或慢性病而正在服用其他藥物的病人，應提前通知醫師自己正在服用的藥物，以便醫師根據藥物的相互作用開藥，避免出現因混合用藥而中毒或削減藥物療效的情況。

在病人的日常生活中，林育湘表示由於聯邦疾病防治中心 已將吸煙者納入新冠高風險人群，因此有煙癮的患者必需立刻戒煙。而在自我治療上，建議患者可以適量服用維生素C、維生素D和鋅片這三種常用來提高抵抗力，和輔助治療呼吸道疾病的補充藥物。

林育湘提醒病人，如果其家醫屬於UCLA的醫療網絡，則可以下載UCLA Health APP。此APP可以幫助病人向家醫匯報病情，並根據問答表對自身的病情進行評估。