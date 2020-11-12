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華女創造味覺魔法 自製流心芝士蛋糕爆紅

記者張宏／羅蘭岡報導
抹茶流心芝士蛋糕。（記者張宏／攝影）
抹茶流心芝士蛋糕。（記者張宏／攝影）

新冠疫情引發一場甜蜜的「戰爭」，居家避疫催生無數烘培達人。想要脫穎而出，必須出奇制勝。來自中國重慶、畢業於洛杉磯加大的女生晏琪力，用一年時間研發流心芝士蛋糕（cheese cake）並自創品牌。她說，希望大家切開蛋糕，看到噴湧的芝士流心時是快樂的，吃到香濃的芝士蛋糕時是幸福的。

影音來源：記者張宏

芝士蛋糕給人感覺多數較乾硬，然而晏琪力自製的流心芝士蛋糕，切開Q彈的芝士蛋糕，裡面流淌出芝士流心，給人很不一樣的視覺體驗：芝士瞬間變的香滑柔軟，放入嘴裡，整個味覺神經都被香濃的芝士包裹著，這就是晏琪力創造的味覺魔法。

晏琪力大學專業是會計，本來按照父母期待她應該在會計師事務所裡吹冷氣做報表，可是她寧可選擇待在炙熱的烤箱旁邊，做一個甜品小廚娘。因為比起數字，她更喜歡看到人們吃甜品時幸福的表情。研發流心芝士蛋糕是在一年前，她覺得亞裔對爆漿美食興趣頗高，就萌生做流心芝士蛋糕的想法。

她說，想讓芝士蛋糕有流心的感覺，濕度、溫度、時間都很重要，需要很多次試驗才能達到完美效果。她先生和身邊朋友都成為她對蛋糕口感和質感的調研對象，最開始時流心芝士蛋糕口味較厚重和過甜，試驗很多次才實現現在這種輕盈和厚重的平衡，入口時有一種甜而不膩的感覺，而流心直鑽人心，仿佛是一條河流在味蕾上流淌而過，不少人吃完都大讚，表示「很幸福」。

晏琪力蛋糕是在她的網站銷售然後通過快遞配送到家，上市以來基本靠口耳相傳。她說，很幸運蛋糕一上市就得到一些資深美食博主認可，這些博主將品嚐體驗分享在社交網路上，然後就像爆米花一樣，瞬間爆發了，吸引不少人來預訂。她現在每天能賣幾十個蛋糕，有時需要在烤箱前通宵製作，讓她自嘲像在「賣燒烤」。

目前她有奶香原味、綠茶和巧克力三種流心芝士蛋糕。她說，奶香原味最受歡迎，它有很重的奶香味，吃起來好像一大群奶牛在草原上奔騰的感覺，深受小朋友喜歡。她的芝士蛋糕材料紮實，小小一個但足夠三四人享用，未來她還會根據不同年齡層的口味，推出新品芝士蛋糕。

身為財務諮詢師的先生對晏琪力創業幫助很大。她說，先生是台灣移民第二代，對她的事業非常支持。不僅提供專業意見，還幫忙架構網站和運送流程。她希望自己的產品不僅是服務華人市場，還能進入主流的酒店和超市，讓更多人喜歡。

奶香原味流心芝士蛋糕。（記者張宏／攝影）
奶香原味流心芝士蛋糕。（記者張宏／攝影）
巧克力流心芝士蛋糕融入黑巧克力，即使不愛吃巧克力的人也會讚不絕口。（記者張宏／攝...
巧克力流心芝士蛋糕融入黑巧克力，即使不愛吃巧克力的人也會讚不絕口。（記者張宏／攝影）
洛杉磯加大（UCLA）女生晏琪力創造的味覺魔法。 （記者張宏／攝影）
洛杉磯加大（UCLA）女生晏琪力創造的味覺魔法。 （記者張宏／攝影）
抹茶流心芝士蛋糕。（記者張宏／攝影）
抹茶流心芝士蛋糕。（記者張宏／攝影）
晏琪力創造的味覺魔法。 （記者張宏／攝影）
晏琪力創造的味覺魔法。 （記者張宏／攝影）
流心感對溫度、濕度和時間要求很多。 （記者張宏／攝影）
流心感對溫度、濕度和時間要求很多。 （記者張宏／攝影）
奶香原味流心芝士蛋糕。（記者張宏／攝影）
奶香原味流心芝士蛋糕。（記者張宏／攝影）

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