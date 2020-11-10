我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院口語辯論 羅伯茲、卡瓦諾都傾向保留歐記健保

國際獨立觀察團：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

鑽石吧將捐贈食物 關愛清寒家庭過節

【鑽石吧訊】
鑽石吧市府將在13日本周五舉辦Drive-Through Food Drive，收集民眾捐助的食物支援清寒家庭過節。（鑽石吧市府）
鑽石吧市府將在13日本周五舉辦Drive-Through Food Drive，收集民眾捐助的食物支援清寒家庭過節。（鑽石吧市府）

鑽石吧將在13日本周五舉辦Drive-Through Food Drive，收集民眾捐助的各種食物，支援清寒家庭歡度年底三大節日。

鑽石吧市府每年11月舉辦食物捐贈收集活動，發動市民和愛心人士捐贈食物，支援清寒人士和家庭歡度感恩、聖誕和元旦佳節。今年的捐助活動將從周五上午8時半開始至下午4時半，地點在鑽石吧中心前庭廣場（outside the Diamond Bar Center）。

遵照公共衛生部門要求，整個食物捐獻和收集活動，參加者都應戴口罩，並保持社交距離，民眾捐贈食物將以drive-through方式進行，民眾只要將食品放置在汽車後箱，現場工作人員將食物卸下，捐贈民眾不用下車。主辦單位還為每一位捐贈者準備了感謝小禮物。

本次食物捐贈活動旨在補充洛杉磯地區食物銀行（food banks）的儲備，供應清寒人士和家庭節日飲食所需。除罐頭食品外，象意大利通心粉、豆類、大米、罐頭湯食、麥片、早餐麥片、花生醬等，能夠較長時間保存的食物也非常歡迎。

鑽石吧中心地點：1600 Grand Ave.鑽石吧，詳情洽鑽石吧公園娛樂部909-839-7070。

編輯推薦

鑽石吧 社交距離 汽車

上一則

加州冠狀病例逼近百萬大關 感恩節升高傳播風險

延伸閱讀

兩選區兩宿敵 纏鬥難解難分

兩選區兩宿敵 纏鬥難解難分
鑽石吧市議員選舉／劉敏兒、劉珝林若無意外將當選

鑽石吧市議員選舉／劉敏兒、劉珝林若無意外將當選
鑽石吧劉敏兒、劉珝林催票

鑽石吧劉敏兒、劉珝林催票
鑽石吧市議員選戰 兩華裔候選人爭分奪秒

鑽石吧市議員選戰 兩華裔候選人爭分奪秒
鑽石吧市議員候選人劉珝林 選前最後1分鐘馬不停蹄

鑽石吧市議員候選人劉珝林 選前最後1分鐘馬不停蹄
劉珝林全家出動 衝刺鑽石吧市議員選戰

劉珝林全家出動 衝刺鑽石吧市議員選戰

熱門新聞

洛杉磯世界日報／製圖

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

2020-11-03 22:31
大選開票如火如荼，白宮新主究竟是誰？（洛杉磯世界日報製）

直播╱未離白宮川普已感受人情冷暖 開票膠著結果為何難產？

2020-11-06 21:54
柯約瑟（右）受蔡英文（左）政府之邀回台投資。卻慘遭詐欺，血本無歸，讓柯約瑟破財又傷心。（柯約瑟提供）

台商返台投資被騙1.5億

2020-11-09 02:21
帥哥行騙有三步曲。

帥哥關懷兩年 華女被騙16萬

2020-11-07 02:28
Juan Martinez（中）與弟弟妹妹一起，將母親埋葬。（ABC）

新冠奪走媽 他19歲要撫養六口之家

2020-11-03 13:43

賀錦麗參議員職缺 5人呼聲高

2020-11-08 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例
疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢

疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢
輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了