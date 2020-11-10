鑽石吧將捐贈食物 關愛清寒家庭過節

鑽石吧市府將在13日本周五舉辦Drive-Through Food Drive，收集民眾捐助的食物支援清寒家庭過節。（鑽石吧市府）

鑽石吧 將在13日本周五舉辦Drive-Through Food Drive，收集民眾捐助的各種食物，支援清寒家庭歡度年底三大節日。

鑽石吧市府每年11月舉辦食物捐贈收集活動，發動市民和愛心人士捐贈食物，支援清寒人士和家庭歡度感恩、聖誕和元旦佳節。今年的捐助活動將從周五上午8時半開始至下午4時半，地點在鑽石吧中心前庭廣場（outside the Diamond Bar Center）。

遵照公共衛生部門要求，整個食物捐獻和收集活動，參加者都應戴口罩，並保持社交距離 ，民眾捐贈食物將以drive-through方式進行，民眾只要將食品放置在汽車 後箱，現場工作人員將食物卸下，捐贈民眾不用下車。主辦單位還為每一位捐贈者準備了感謝小禮物。

本次食物捐贈活動旨在補充洛杉磯地區食物銀行（food banks）的儲備，供應清寒人士和家庭節日飲食所需。除罐頭食品外，象意大利通心粉、豆類、大米、罐頭湯食、麥片、早餐麥片、花生醬等，能夠較長時間保存的食物也非常歡迎。

鑽石吧中心地點：1600 Grand Ave.鑽石吧，詳情洽鑽石吧公園娛樂部909-839-7070。