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影╱才頂下店面疫情就爆發 但她守得雲開見月明

記者謝雨珊／洛杉磯報導
員工隔著一層壓克力板幫客人做美甲。（讀者提供）
員工隔著一層壓克力板幫客人做美甲。（讀者提供）

2020年受新冠疫情影響百業蕭條，很多店家宣告倒閉，但也有少數逆勢成長，將危機變為轉機。

越華裔第二代Lynn Dang擅長做臉及皮膚保養，她的阿姨擅長做美甲，年初倆人合夥頂下一家位於天普市的美甲店，並將店名改為P7 Beauty Day Spa，準備擴大營業。未料遭遇新冠疫情爆發，擴大開業的計畫及裝潢停擺超過六個月，虧損半年以上租金

影音來源：記者謝雨珊

但她秉持「順勢而為，逆風而上」的理念，鑽研不同的營業模式，堅守開店夢想，終於在10月初開張，靠著乾淨清潔及優質服務，一個月內積攢大批回頭客與正面評價。

然而「順勢而為」說得容易要做到難，Dang是歷經多次波折才撐到開業。她指出，當初買下美甲店，向店面業主談租金時，遇到前所未有的挑戰。尤其是受疫情嚴重影響，附近很多店家倒閉，令店面業主心生畏懼，要求她給出很多營業及應對進退等計畫，經過多回合談判，店面業主才同意出租。

洛杉磯縣政府曾於6月一度允許美甲店復工，P7 Beauty Day Spa當時還在裝修中，沒有趕上這波開業潮。幾個月後，洛縣政府修改規定，只允許美甲店戶外開業，但天普市政府對戶外開業的規定較為嚴格，使Dang再度流失一次開業契機。歷經數度波折，撐了數個月，P7 Beauty Day Spa 最終撥雲見日，於10月初開張。

P7 Beauty Day Spa店面裝潢走簡約風格，乾淨整潔，客人及員工之間隔著一層壓克力板。

Dang更看重提供給客人的服務品質、店面清潔及防疫規定。美甲店座椅選用按摩座椅，員工不急不徐做美甲，完工後還提供腳底按摩。除了增設洗手液站，也高價購入不傷皮膚的殺菌清潔液，每隔幾小時噴灑店內座椅及檯面防疫。

Dang表示，該店不只提供美甲服務，也有剪頭髮等其他項目，日後計畫增設美睫、皮膚管理、修眉等服務，提供一站式服務，可節省客人時間。開業一個月以來，已有客人回頭嘗試做其他個人服務項目。「服務品質比什麼都重要。」因此Dang不吝大筆開銷，提供客人有品質的服務，得到客人信任，讓生意蒸蒸日上。

P7 Beauty Day Spa 店面裝潢走簡約風格。（記者謝雨珊／攝影）
P7 Beauty Day Spa 店面裝潢走簡約風格。（記者謝雨珊／攝影）
Lynn Dang及員工為店面加裝洗手液。（記者謝雨珊／攝影）
Lynn Dang及員工為店面加裝洗手液。（記者謝雨珊／攝影）
P7 Beauty Day Spa注重防疫規定。（記者謝雨珊／攝影）
P7 Beauty Day Spa注重防疫規定。（記者謝雨珊／攝影）
美甲店的座椅選用按摩座椅。（記者謝雨珊／攝影）
美甲店的座椅選用按摩座椅。（記者謝雨珊／攝影）
越華裔第二代Lynn Dang在疫情期間開美甲店。（記者謝雨珊／攝影）
越華裔第二代Lynn Dang在疫情期間開美甲店。（記者謝雨珊／攝影）

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