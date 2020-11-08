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投資熱潮湧向台灣 橙僑為僑台商舉辦i台灣線上開講

橙縣訊
橙僑中心日前舉行「i台灣線上開講-青商篇」，前排右起主講人林欣凌及陳啟耕、橙僑中心主任蔣翼鵬、柑縣台美商會青商部會長官振洋，後排右起僑青蔣昀、洛杉磯台美商會青商部理事胡愛美、柑縣台美商會青商部副會長胡佳惠、北美洲台灣商會聯合總會副總會長林翠雲及顧問張欣珠、洛杉磯台美商會理事珮鑾、橙僑中心主任太太馬秀家。（橙僑提供）
橙僑中心日前舉行「i台灣線上開講-青商篇」，前排右起主講人林欣凌及陳啟耕、橙僑中心主任蔣翼鵬、柑縣台美商會青商部會長官振洋，後排右起僑青蔣昀、洛杉磯台美商會青商部理事胡愛美、柑縣台美商會青商部副會長胡佳惠、北美洲台灣商會聯合總會副總會長林翠雲及顧問張欣珠、洛杉磯台美商會理事珮鑾、橙僑中心主任太太馬秀家。（橙僑提供）

台灣新冠病毒(COVID-19)抗疫有成，一波十年來最大的投資熱潮，陸續湧向台灣，南加州僑台商也因此很關注返台投資和創業議題。為此，橙縣華僑文教服務中心11月7日舉行「i台灣線上開講-僑青篇」，邀請北美洲台灣商會聯合總會青商部會長陳啟耕、理事林欣凌擔任主講人，與青壯世代僑台商分享如何赴台投資、創業。

當天主講人陳啟耕分享返台參加「六大戰略產業商機參訪團」參訪心得。陳啟耕指出，在疫情衝擊下，各國經濟重創，經濟成長無望，但防疫成功的台灣2019至2020第一季經濟逆勢成長1.54%，現階段台灣綠能及再生能源、生物及醫療科技、資訊及數位科技、國防及戰略、資安、民生及戰備等六大戰產業，都充滿投資商機。

另一主講人林欣凌，正進行赴台投資、創業的布署。林欣凌表示，她計畫赴台投資，是因為台灣具備「彈性更大」的投資選項，一來台灣薪資及物價比相對親民、人力資源素質佳，投資性價比高；二來台灣生活及交通便捷，人際網絡連結快速；三來政府資源充沛，國科會、經濟部、國發會、i台灣計畫等都提供投資者各方面資源。

當天有40位僑台商成員、300多位僑民，分別從Webex線上會議及臉書直播平台，採遠距上線共同參與。

橙僑中心主任蔣翼鵬指出，疫情舒緩的台灣生活相對安全、經濟相對穩健，有愈來愈多僑台商想返台投資或創業，因此僑委會統合返台投資、創業單一諮詢服務的i台灣計畫，特別在疫情期間委請各地僑教中心舉辦「i台灣線上開講」系列活動。

同時，從11月起也為僑台商開闢新創能力、大數據、智慧聯網等經貿專題線上講座，並定期推出「智慧經濟電子報」。

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