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橙縣食物銀行包裝愛心物資 柑縣台灣同鄉共襄義舉

橙縣訊
柑縣台灣同鄉會動員的志工們在流水線包裝生產線上分工合作。（主辦單位提供）
柑縣台灣同鄉會動員的志工們在流水線包裝生產線上分工合作。（主辦單位提供）

新冠病毒(COVID1-19)疫情衝擊下，美國經濟受挫，很多事務停擺，收入縮水造成需要援助的人愈來愈多。因此位於橙縣園林市(Garden Glove)的橙縣食物銀行(OC Food Bank in)希望在歲末假期，幫助低收入家庭度過疫情難關。柑縣台灣同鄉會前會長簡勉得知消息後，委請前會長黃而明負責聯繫食物銀行，並發起會員及僑界人士11月5日參與橙縣食物銀行包裝愛心物資的活動。

基於防疫考量，包裝物資現場有人數限制，一條包裝生產線只能安排20位志工。當天上午9時到11時，簡勉帶領20位志工前往，包括皇家商業銀行副總兼爾灣分行經理 Cynthia Chen、爾灣素食團都來共襄義舉，大家都穿上 柑縣台灣同鄉會的橘色 T恤，亮麗吸睛、活力十足。

包裝生產線是一條流水線，志工們每人負責放置一項食物，包括麵條、米、花生醬、義大利通心粉、罐頭等各種家庭必須品。紙箱輸送到志工面前時，就把各自負責的食物放進紙箱，再往下一位志工的位置推進，最後一位志工負責封箱，再把紙箱堆上棧板，大家有效的分工合作，兩個小時包裝近300箱食物， 大家都很有成就感。

由於志工們都希望日後能再參與這樣的服務，大家當場同意組成「福爾摩沙志工團」(Formosa Volunteers )，決定要一起快樂的為弱勢團體服務。

柑縣台灣同鄉會前會長簡勉(前排左一)發起20位志工，11月5日參與橙縣食物銀行包...
柑縣台灣同鄉會前會長簡勉(前排左一)發起20位志工，11月5日參與橙縣食物銀行包裝歲末愛心物資的活動。（主辦單位提供）

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