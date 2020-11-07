總統大選白登勝出 方樹強祝賀與期待

白登接見方樹強（右）合影留念。（受訪者提供）

全世界矚目的2020美國總統大選 終於落幕，民主黨候選人白登 （Joe Biden）和賀錦麗（Kamala Harris）勝出，成為正副總統當選人（President-elect）。本周連任成功的洛杉磯 社區學院學區（LACCD）理事方樹強(Mike Fong)7日表示，白登參加的這場競選旨在恢復國家的靈魂，以今日歷史性勝利為契機，美國人民將同心協力恢復民族的靈魂，擁抱他們的希望和目標，共創美好的明天。

方樹強認為，總統當選人白登作為一名自豪的民主黨人，他將以團結人民的美國總統的身份執政，使整個國家重新團結起來，遏制新冠病毒（COVID-19），更好地重建美國。白登將為勞工家庭奮戰，並且幫助學生實現希望和抱負。白登入主白宮正是人民需要的領導人。

方樹強回憶2016年，時任美國副總統的白登和第二夫人吉爾·白登（ Dr. Jill Biden）博士，在首都華盛頓的副總統官邸海軍天文台（Naval Observatory）舉行招待會，邀請來自全國各地的50位社區學院領導人座談，他有幸出席並且晉見了副總統夫婦。

在那次會議上，白登談到了高等教育的重要性尤其是社區學院，在培養專業人才滿足工業勞力市場需求以及適用性方面發揮了重要作用，幫助所有的美國學生都有機會上大學接受高等教育。正是在那一年，白登副總統和歐巴馬總統共同發起了「免費就讀社區學院」（Free community college）的目標。從那以後，他與洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）合作，在東洛杉磯和洛杉磯社區學院學區的九所分校，落實了免費接受社區學院教育的方案。

方樹強還提到，第二夫人吉爾是一位社區學院英語教授，曾在德拉瓦技術與社區學院（ Delaware Technical & Community College）和北維吉尼亞社區學院（Northern Virginia Community College）任教多年，即使後來貴為美國副總統夫人，在八年期間仍未放下手中的教鞭，依然保留帶薪的教職。

方樹強展望未來，作為洛杉磯社區學院學區理事，他期待與總統當選人白登和他的政府合作，繼續將學生和家庭的希望和願景，納入政府施政的重要項目，以期實現更美好的明天。