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影／直擊南加投票最前綫 選民創記錄 警消嚴陣以待

洛杉磯訊
疫情下，選民戴上口罩使用投票機投票。（記者丁曙／攝影）
疫情下，選民戴上口罩使用投票機投票。（記者丁曙／攝影）

美西時間11：00AM更新

今年洛杉磯縣登記選民超過565萬人創紀錄，他們透過郵寄選票或親自（in-person）投票行使公民權利。在11月3日總統大選日（Election Day）當天，洛杉磯縣選務局開放了791個投票中心，從早7時至晚8時選民絡繹不絕。預測投票率超過2016年總統大選。

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洛杉磯縣選務局（RR/CC）寄出的選票項目，包括下屆美國總統、聯邦眾議員、加州參眾議員、洛杉磯縣政委員和檢察長、地方城市議員、學區教委、水區理事等273個席位和898位候選人，還有12項加州公投案、1項洛杉磯縣提案、55項地方城市提案。目前已發出郵寄選票346萬8584張，占全體登記選民的61%。

點擊看全文：洛杉磯縣565萬選民創紀錄 791個投票中心全開放

美西時間5：00AM

洛杉磯縣市所有警局，在大選前已進入全面「戰術警戒」(Tactical Alert)狀態，華人聚居的聖蓋博谷各城市警局及洛縣警局轄區都表示將加強巡邏，設定應變計劃，預防並處理任何可能發生的暴亂。

聖蓋博市警局巡官Hernandez證實，聖蓋博谷華人區所在城市，被劃為洛縣戰術警戒C區，包括蒙特利公園（Monterey Park）、聖瑪利諾（San Marino）、南巴沙迪那（South Pasadena）、巴沙迪那（Pasadena）、格蘭岱（Glendale），這些如果城市出現暴亂或突發狀況，當地警局警力不足時，C區內其他城市警局，就會派出至少一半的線上警力馳援。警戒會根據3日之後的狀況，決定何時取消，若平安無事，警戒會持續至本周末。

點擊看全文：洛縣警力戰術警戒 嚴防暴亂

點擊看全文：橙縣800名特警嚴陣以待

洛杉磯縣內各地警局，進入戰術警戒狀態。圖為洛縣警局進行鎮暴演練。（洛縣警局臉書）
洛杉磯縣內各地警局，進入戰術警戒狀態。圖為洛縣警局進行鎮暴演練。（洛縣警局臉書）

洛杉磯 投票 洛縣

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