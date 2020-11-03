鑽石吧市議員選戰 兩華裔候選人爭分奪秒

鑽石吧市議員候選人劉敏兒（Ruth Low，中）選舉日馬不停蹄。（劉敏兒提供）

鑽石吧 2020年地方市議員選戰，兩名華裔 候選人選舉日當天最後一刻爭分奪秒，義工、家人、朋友全部出動，每票必爭。

華裔候選人劉珝林（Stan Liu）3日一大早全家動員，十多歲的孩子和太太及義工們加入最後一波催票行動；劉敏兒（Ruth Low）的義工團隊也馬不停蹄，力爭每一張選票。

鑽石吧此次市議選選舉共有兩席空缺，除尋求連任的劉敏兒和Jennifer Mahlke外，七名候選人還包括首次競選地方公職劉珝林（小型企業家、鑽石吧公園與娛樂委員會委員）、Tommy Orona（西裔，鑽石吧公園與娛樂委員會委員）、William Rawlings（任職聖安東尼山社區學院）、Samuel Gilbert Castorena Jr.（貸款企業主）、Aaron Mcelrea等。

雖然七選二形勢嚴峻，但兩名華裔候選人實力和努力均不容小覷。作爲曾被聯邦調查局授予「聯邦和加州優秀公訴人」的洛杉磯 縣地方檢察署副檢察官，劉敏兒此次競選連任得到消防員聯盟、洛杉磯縣警察局警員聯盟、洛杉磯縣檢察官聯盟等團體支持；曾擔任核桃谷公民債券監督委員會主席、學校青少年科學中心委員會委員、核桃谷教育基金會委員、鑽石吧社區基金會委員鑽石吧女孩壘球隊教練的劉珝林則具有相當的草根實力，數月來更是整個選區走透透，收穫不小。