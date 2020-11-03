我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「從這座房子到白宮」 白登重返賓州故居

最高法院保守派優勢 共和黨支持者不擔心白登上台

鑽石吧市議員選戰 兩華裔候選人爭分奪秒

記者楊青／鑽石吧報導
鑽石吧市議員候選人劉敏兒（Ruth Low，中）選舉日馬不停蹄。（劉敏兒提供）
鑽石吧市議員候選人劉敏兒（Ruth Low，中）選舉日馬不停蹄。（劉敏兒提供）

鑽石吧2020年地方市議員選戰，兩名華裔候選人選舉日當天最後一刻爭分奪秒，義工、家人、朋友全部出動，每票必爭。

華裔候選人劉珝林（Stan Liu）3日一大早全家動員，十多歲的孩子和太太及義工們加入最後一波催票行動；劉敏兒（Ruth Low）的義工團隊也馬不停蹄，力爭每一張選票。

鑽石吧此次市議選選舉共有兩席空缺，除尋求連任的劉敏兒和Jennifer Mahlke外，七名候選人還包括首次競選地方公職劉珝林（小型企業家、鑽石吧公園與娛樂委員會委員）、Tommy Orona（西裔，鑽石吧公園與娛樂委員會委員）、William Rawlings（任職聖安東尼山社區學院）、Samuel Gilbert Castorena Jr.（貸款企業主）、Aaron Mcelrea等。

雖然七選二形勢嚴峻，但兩名華裔候選人實力和努力均不容小覷。作爲曾被聯邦調查局授予「聯邦和加州優秀公訴人」的洛杉磯縣地方檢察署副檢察官，劉敏兒此次競選連任得到消防員聯盟、洛杉磯縣警察局警員聯盟、洛杉磯縣檢察官聯盟等團體支持；曾擔任核桃谷公民債券監督委員會主席、學校青少年科學中心委員會委員、核桃谷教育基金會委員、鑽石吧社區基金會委員鑽石吧女孩壘球隊教練的劉珝林則具有相當的草根實力，數月來更是整個選區走透透，收穫不小。

鑽石吧市議員候選人劉珝林（Stan Liu）選舉日最後一刻爭分奪秒催票。（劉珝林...
鑽石吧市議員候選人劉珝林（Stan Liu）選舉日最後一刻爭分奪秒催票。（劉珝林提供）

鑽石吧 洛杉磯 華裔

上一則

洛杉磯亞裔銀髮族成目標 她這樣為白登騙選票

延伸閱讀

洛杉磯亞裔銀髮族成目標 她這樣為白登騙選票

洛杉磯亞裔銀髮族成目標 她這樣為白登騙選票
洛杉磯縣565萬選民創紀錄 791個投票中心全開放

洛杉磯縣565萬選民創紀錄 791個投票中心全開放
選戰賭盤史上最大注！神秘英商人砸500萬押川普贏

選戰賭盤史上最大注！神秘英商人砸500萬押川普贏
華人憂選情 義工辦抽獎紓壓 有人1小時轉發8次民調結果

華人憂選情 義工辦抽獎紓壓 有人1小時轉發8次民調結果
站在歷史轉折點 華人首投族大增

站在歷史轉折點 華人首投族大增
鑽石吧市議員候選人劉珝林 選前最後1分鐘馬不停蹄

鑽石吧市議員候選人劉珝林 選前最後1分鐘馬不停蹄

熱門新聞

橙縣部分城市仍有山火延燒，因此部分區域撤離令仍在。（取材自mission viejo市政府推特）

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

2020-10-28 21:21
Andrea Dorothy Chan Reyes被指控兩項重罪。（惠提爾警察局圖片）

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

2020-10-30 03:22
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這件事

2020-11-01 15:49
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

2020-11-01 20:17
有18輪大卡車遭圍堵洗劫。（ABC）

洛杉磯道奇奪冠慶祝 變大規模暴動砸搶

2020-10-28 13:46
有人直接包機回中國。（檔案圖）

中國入境新規雙卡關 僑民心寒

2020-10-31 03:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登
華為副總裁深圳猝死 享年55歲

華為副總裁深圳猝死 享年55歲
川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查
「你不是我媽了」挺川普引家庭革命 關係難修復

「你不是我媽了」挺川普引家庭革命 關係難修復
大選前夕 川普政府「公共負擔」移民新規遭封殺

大選前夕 川普政府「公共負擔」移民新規遭封殺