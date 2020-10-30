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華人抗議16號提案「開歷史的倒車」

記者王若然／洛杉磯報導
華人社區集會反對16號提案。（記者王若然／攝影）
華人社區集會反對16號提案。（記者王若然／攝影）

加州第16號提案（Proposition 16）持續引發社會各界的爭議和反彈，華人社區自7月以來在南北加州多地舉辦抗議活動，呼籲民眾對16號提案投出反對票。在30日大選日前夕，南加州華人又在洛杉磯市中心集會，痛斥16號提案是「開歷史的倒車。」

參與抗議活動的華人家長小楓表示，「我們勤奮工作和學習，並且認為每一項成就和資源，都應當是通過努力和能力得到的，而不應當以膚色分配的。」16號提案帶有歧視性，認為某些少數族裔能力不夠好，就要給予他們優待。

集會上另一位華人表示，209法案本來的意圖就是保證種族平等，以實力作為大學入學、公共就業或競標合同的條件。而16號提案意圖推翻209法案，以膚色取代公平競爭，這就是種族歧視，也是「開歷史的倒車。」

小楓說，讓她痛心的是不少華人對政治議題很冷漠。自己因為在社交軟體群組裡發佈關於反對16號提案的帖子而被「踢」出群，對方稱「本群不談論政治。」這讓她很詫異，16號提案與華裔社區的利益、生活息息相關。在美國生活的華裔公民，如果不積極參與政治，別人就不會把你當做美國社會的一份子。

本次集會的組織人之一Susan說，從7月初到現在，加州反對16號提案的活動已經舉辦了近20場。因為疫情，很多次是車隊遊行。現在活動接近尾聲，希望可以取得最終的勝利。剩下的幾天，他們還將在爾灣的投票站附近繼續抗議活動。

Susan說，自9月到現在，有關16號提案的民調做過兩三次，結果都是反對者多數。大選前一周，一項由柏克萊加大政府研究學院（Institute of Governmental Studies）公布的民調，有38%的受訪者贊同，但是有49%反對。但是從投票出口民調來看，反對票稍有落後，很多反對人士還沒有投出選票。因此，Susan呼籲選民一定要出來積極投票。沒有投票，民調結果就沒有任何意義。

華人社區抗議16號提案。（記者王若然／攝影）
華人社區抗議16號提案。（記者王若然／攝影）
活動組織人之一Susan發言。（記者王若然／攝影）
活動組織人之一Susan發言。（記者王若然／攝影）

華人 加州 投票

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