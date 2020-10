疫情肆虐 新款淨化單品使用更安心

運動時可補充純淨氧氣。(Boost Oxygen圖片)

新冠疫情 肆虐,改變很多人的衛生習慣。人們對乾淨的空氣和清潔衛生產品變得更加注重,在市面上有幾款面部和頭髮的清潔單品和氧氣產品,使用者在疫情期間覺得質料純淨使用安心。

天然護膚清潔產品,Glow Recipe潔面系列

很多人喜歡用手摸臉,殊不知這個小動作會讓流行病細菌通過眼鼻口進入身體,讓人們生病。尤其在疫情期間,除了清潔手部,臉部清潔也很關鍵。Glow Recipe兼具顏值味道和功效,水果系列的產品在Sephora上頗具人氣。木瓜潔面膏和藍莓溫和潔面能滿足臉部的清潔需求,讓洗臉變成一件開心的事。

藍莓潔面使用方法是將潔面乳在乾燥皮膚上靜置五分鐘,然後再沖洗。這有助於去角質和光滑皮膚。同時透明質酸確保皮膚在洗後不會感到緊繃。藍莓萃取物的抗氧化性保護皮膚免受污染和紫外線影響。木瓜潔面膏全名是木瓜冰糕順滑酵素潔面膏,配方可溶解皮膚上多餘的化妝品,污垢,油脂和SPF,它的天然木瓜酵素也平滑膚色。產品中還含有可保持皮膚水分的木瓜籽油、藍莓提取物,保護皮膚免受環境壓力。

純淨的氧氣,Boost Oxygen

在2020年之前,您可能沒有對氧氣有太多的想法。但疫情發生,讓人們開始擔心空氣中的病毒而無法盡情呼吸。山火的肆虐,更讓南加空氣質量非常惡劣。這對長者和大量戶外運動的人來說非常危險,吸取純淨的氧氣能幫助人們恢復活力。Boost Oxygen生產便攜式95%純氧,有各種尺寸和口味,幫助運動員和長者在空氣質量差時補充氧氣。另外如果生病或有任何呼吸困難,要保持正常的呼吸方式,也應首先補充氧氣。便攜式的氧氣罐能讓您隨時隨地補充純淨氧氣。

照顧乾燥敏感頭皮,純天然的Tree to Tub洗髮水

疫情期間,清潔頭皮,洗去頭髮中沾染的細菌至關重要。對於敏感乾燥的頭皮來說,使用化學物質只會雪上加霜。這款融合天然薰衣草精油和肥皂漿果的洗髮水,能讓頭髮更加有光澤且結實。說起肥皂漿果,稍加磨擦,這些漿果就會像肥皂一樣起泡沫, 漿果中的奶油泡沫不僅可達到人體pH平衡,且含有豐富的抗氧化劑,適合各種皮膚!

來自台灣 的Michael Koh從小對化學產品過敏,每次使用都會皮膚發紅和有灼燒感,直到他發現肥皂漿果,這種天然溫和的清潔劑,已被土著使用數千年。因此Michael Koh開始研發肥皂漿果系列產品,創立Tree to Tub品牌,並進入美國 市場。該品牌的洗浴產品系列獲得不少消費者的喜愛。