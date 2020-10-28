疫情肆虐 新款淨化單品使用更安心

運動時可補充純淨氧氣。（Boost Oxygen圖片）

新冠疫情 肆虐，改變很多人的衛生習慣。人們對乾淨的空氣和清潔衛生產品變得更加注重，在市面上有幾款面部和頭髮的清潔單品和氧氣產品，使用者在疫情期間覺得質料純淨使用安心。

天然護膚清潔產品，Glow Recipe潔面系列

很多人喜歡用手摸臉，殊不知這個小動作會讓流行病細菌通過眼鼻口進入身體，讓人們生病。尤其在疫情期間，除了清潔手部，臉部清潔也很關鍵。Glow Recipe兼具顏值味道和功效，水果系列的產品在Sephora上頗具人氣。木瓜潔面膏和藍莓溫和潔面能滿足臉部的清潔需求，讓洗臉變成一件開心的事。

藍莓潔面使用方法是將潔面乳在乾燥皮膚上靜置五分鐘，然後再沖洗。這有助於去角質和光滑皮膚。同時透明質酸確保皮膚在洗後不會感到緊繃。藍莓萃取物的抗氧化性保護皮膚免受污染和紫外線影響。木瓜潔面膏全名是木瓜冰糕順滑酵素潔面膏，配方可溶解皮膚上多餘的化妝品，污垢，油脂和SPF，它的天然木瓜酵素也平滑膚色。產品中還含有可保持皮膚水分的木瓜籽油、藍莓提取物，保護皮膚免受環境壓力。

純淨的氧氣，Boost Oxygen

在2020年之前，您可能沒有對氧氣有太多的想法。但疫情發生，讓人們開始擔心空氣中的病毒而無法盡情呼吸。山火的肆虐，更讓南加空氣質量非常惡劣。這對長者和大量戶外運動的人來說非常危險，吸取純淨的氧氣能幫助人們恢復活力。Boost Oxygen生產便攜式95％純氧，有各種尺寸和口味，幫助運動員和長者在空氣質量差時補充氧氣。另外如果生病或有任何呼吸困難，要保持正常的呼吸方式，也應首先補充氧氣。便攜式的氧氣罐能讓您隨時隨地補充純淨氧氣。

照顧乾燥敏感頭皮，純天然的Tree to Tub洗髮水

疫情期間，清潔頭皮，洗去頭髮中沾染的細菌至關重要。對於敏感乾燥的頭皮來說，使用化學物質只會雪上加霜。這款融合天然薰衣草精油和肥皂漿果的洗髮水，能讓頭髮更加有光澤且結實。說起肥皂漿果，稍加磨擦，這些漿果就會像肥皂一樣起泡沫， 漿果中的奶油泡沫不僅可達到人體pH平衡，且含有豐富的抗氧化劑，適合各種皮膚！

來自台灣 的Michael Koh從小對化學產品過敏，每次使用都會皮膚發紅和有灼燒感，直到他發現肥皂漿果，這種天然溫和的清潔劑，已被土著使用數千年。因此Michael Koh開始研發肥皂漿果系列產品，創立Tree to Tub品牌，並進入美國 市場。該品牌的洗浴產品系列獲得不少消費者的喜愛。