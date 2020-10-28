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一洲焦點／川普會逆轉勝嗎？「獵狐行動」在獵誰？

疫情肆虐 新款淨化單品使用更安心

記者張宏／洛杉磯報導
運動時可補充純淨氧氣。（Boost Oxygen圖片）
運動時可補充純淨氧氣。（Boost Oxygen圖片）

新冠疫情肆虐，改變很多人的衛生習慣。人們對乾淨的空氣和清潔衛生產品變得更加注重，在市面上有幾款面部和頭髮的清潔單品和氧氣產品，使用者在疫情期間覺得質料純淨使用安心。

天然護膚清潔產品，Glow Recipe潔面系列

很多人喜歡用手摸臉，殊不知這個小動作會讓流行病細菌通過眼鼻口進入身體，讓人們生病。尤其在疫情期間，除了清潔手部，臉部清潔也很關鍵。Glow Recipe兼具顏值味道和功效，水果系列的產品在Sephora上頗具人氣。木瓜潔面膏和藍莓溫和潔面能滿足臉部的清潔需求，讓洗臉變成一件開心的事。

藍莓潔面使用方法是將潔面乳在乾燥皮膚上靜置五分鐘，然後再沖洗。這有助於去角質和光滑皮膚。同時透明質酸確保皮膚在洗後不會感到緊繃。藍莓萃取物的抗氧化性保護皮膚免受污染和紫外線影響。木瓜潔面膏全名是木瓜冰糕順滑酵素潔面膏，配方可溶解皮膚上多餘的化妝品，污垢，油脂和SPF，它的天然木瓜酵素也平滑膚色。產品中還含有可保持皮膚水分的木瓜籽油、藍莓提取物，保護皮膚免受環境壓力。

純淨的氧氣，Boost Oxygen

在2020年之前，您可能沒有對氧氣有太多的想法。但疫情發生，讓人們開始擔心空氣中的病毒而無法盡情呼吸。山火的肆虐，更讓南加空氣質量非常惡劣。這對長者和大量戶外運動的人來說非常危險，吸取純淨的氧氣能幫助人們恢復活力。Boost Oxygen生產便攜式95％純氧，有各種尺寸和口味，幫助運動員和長者在空氣質量差時補充氧氣。另外如果生病或有任何呼吸困難，要保持正常的呼吸方式，也應首先補充氧氣。便攜式的氧氣罐能讓您隨時隨地補充純淨氧氣。

照顧乾燥敏感頭皮，純天然的Tree to Tub洗髮水

疫情期間，清潔頭皮，洗去頭髮中沾染的細菌至關重要。對於敏感乾燥的頭皮來說，使用化學物質只會雪上加霜。這款融合天然薰衣草精油和肥皂漿果的洗髮水，能讓頭髮更加有光澤且結實。說起肥皂漿果，稍加磨擦，這些漿果就會像肥皂一樣起泡沫， 漿果中的奶油泡沫不僅可達到人體pH平衡，且含有豐富的抗氧化劑，適合各種皮膚！

來自台灣的Michael Koh從小對化學產品過敏，每次使用都會皮膚發紅和有灼燒感，直到他發現肥皂漿果，這種天然溫和的清潔劑，已被土著使用數千年。因此Michael Koh開始研發肥皂漿果系列產品，創立Tree to Tub品牌，並進入美國市場。該品牌的洗浴產品系列獲得不少消費者的喜愛。

來自台灣的Michael Koh（右）研發肥皂漿果系列產品。（Tree to T...
來自台灣的Michael Koh（右）研發肥皂漿果系列產品。（Tree to Tub圖片）
Glow Recipe藍莓溫和潔面。（記者張宏／攝影)
Glow Recipe藍莓溫和潔面。（記者張宏／攝影)
Glow Recipe木瓜冰糕順滑酵素潔面膏。（記者張宏／攝影)
Glow Recipe木瓜冰糕順滑酵素潔面膏。（記者張宏／攝影)
純天然的Tree to Tub洗髮水。（Tree to Tub圖片）
純天然的Tree to Tub洗髮水。（Tree to Tub圖片）
Boost Oxygen便攜式純淨氧氣。（Boost Oxygen圖片）
Boost Oxygen便攜式純淨氧氣。（Boost Oxygen圖片）
Tree to Tub洗浴產品。（Tree to Tub圖片）
Tree to Tub洗浴產品。（Tree to Tub圖片）

疫情 台灣 美國

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