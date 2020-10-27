南加華人區附近的藍脊野火 影響四縣居民

藍脊野火正在蔓延。（記者啟鉻／攝影）

橙縣 約巴林達市（Yorba Linda）附近的藍脊野火（Blue Ridge fire），27日借風力蔓延逾1萬5000英畝，截至發稿約5%受控制。受影響居民包括橙縣、聖伯納汀諾、河濱縣及洛杉磯縣。受野火直接威脅的約巴林達市已造成十棟民宅摧毀，聖伯納汀諾縣奇諾岡市近兩萬名居民也接到撤離令，河濱縣近火場的科洛納市居民則緊張戒備，洛縣鑽石吧市部分社區居民也接到撤離警報，隨時準備撤離，還好目前尚未傳出人員傷亡消息。

影音來源：記者啟鉻

野火自26日午後1時前從科洛納市的綠河高爾夫球場（Green River Golf Course）附近燃起，即91號公路和綠河路（Green River Road）附近，此處靠近奇諾岡州立公園（Chino Hills State Park）。後來蔓延至約巴林達市藍脊路（Blue Ridge），因此從「綠火」（Green Fire）改名為「藍脊野火」，對約巴林達市造成直接威脅。野火於26日晚竄向奇諾岡市。據暸解，逾千名消防員及數架滅火機參與滅火。

據悉，接到緊急撤離令的居民，奇諾岡市5958戶、約巴林達市有2500戶、布瑞亞 市276戶。布瑞亞市還有680戶居民選擇自願撤離。據約巴林達市府網站，已經建立臨時庇護 所，位於Thomas Lasorda Jr. Field House（4701 Casa Loma Ave. Yorba Linda），小型動物庇護所在橙縣動物照顧服務中心（1630 Victoria Road, City of Tustin），大型動物庇護可聯絡714-961-7192。

奇諾岡市在社區中心由紅十字會建立災民庇護中心，地址：14250 City Center Dr.，同時附近也設立小型動物庇護所。工作人員表示，庇護所設立時間根據野火進展決定。該市居民的大型動物庇護可至McCoy Equestrian&Recreation Center，地址：14280 Peyton Dr. ，奇諾岡市多條道路已因野火限制交通。

布瑞亞市（Brea）強制撤離居民，包括Olinda Village和Hollydale社區；自願撤離居民來自Brea Hills及Olinda Ranch社區。當地部分道路限制交通。河濱縣科洛納市府網站尚無居民接到撤離警報消息，顯示野火尚未對該市構成危險。據悉，洛杉磯縣鑽石吧市位於Grand街以南，鑽石大道以東的居民也接到撤離警報，警方表示或根據野火進展，這些居民應隨時準備撤離。

橙縣消防局負責人Thanh Nguyen表示，27日風力雖然較強，但比26日要好多了，對盡快滅火有幫助。加州已經獲得來自聯邦緊急事務管理局緊急撥款，用於協助加州及地方單位應對部分火災消防支出費用。（相關報導見B2、B3）