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大風天氣 恐導致南加地區大規模停電

洛杉磯訊
南加愛迪生電力公司已向數萬用戶發出停電警告。(愛迪生電力公司推特）
南加愛迪生電力公司已向數萬用戶發出停電警告。(愛迪生電力公司推特）

26日氣溫明顯降溫的情況下，聖塔安那焚風(Santa Ana winds)將使南加地區面臨低溫、乾燥、山火和斷電威脅，南加愛迪生電力公司已向數萬用戶發出停電警告。

這可能是本季迄今為止最強的風，它在周一氣溫明顯偏低的情況下席捲南加，低濕度和乾燥的植被會導致野火危險增加。國家氣象局在一份聲明中說，預計至27日，洛杉磯和范杜拉縣大部分地區將出現中度強風，這很可能是本季迄今為止見過的最強風。中度至強烈的聖塔安娜風加上非常低的濕度和乾燥的燃料，可能會給洛縣和范杜拉帶來自2019年10月以來最危險的火災天氣狀況。

26日早上在爾灣附近的聖地牙哥峽谷地區爆發的植被大火燒毀了至少50英畝土地。同時，南加州愛迪生電力公司警告客戶可能會停電，以減少發生野火的風險。洛杉磯縣的近2萬5000名用戶，聖伯納汀諾縣2萬1000名客戶和橙縣1萬500名客戶都可能會斷電。在河濱縣和范杜拉縣也可能有超過萬戶的居民被停電。

愛迪生公司發言人Ron Gales表示，公司非常關心社區安全，南加及整個加州引發大火危險的條件已越來越多。

直到26日下午6點，會一直保持象徵野火高風險的紅旗警告，27日在聖蓋博和聖塔蒙尼卡山脈，天使國家森林公園、Santa Clarita、聖費南度和聖蓋博谷及洛杉磯沿海地區，從海灘城市延伸至好萊塢山。橙縣內陸地區的紅旗警告將一直有效到27日下午6時。

洛杉磯縣緊急事務管理辦公室表示將進行應急準備，主任Kevin McGowan25日下午表示，洛縣的緊急應變是世界一流的，他們隨時準備捍衛民眾的生命和財產。他們需要居住在洛縣所有居民的合作，以確保該地區的安全。所有人都必須通過隨時了解情況並隨時準備撤離來做到這一點，特別是住在峽谷，山區或山麓社區的居民。

南加愛迪生電力公司已向數萬用戶發出停電警告。（視頻截圖）
南加愛迪生電力公司已向數萬用戶發出停電警告。（視頻截圖）

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