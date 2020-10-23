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加州迪士尼11月重開園內更多商店餐廳

【安那罕訊】
這批重開的商家位於園內的Buena Vista大街。（維基百科）
這批重開的商家位於園內的Buena Vista大街。（維基百科）

迪士尼管理層23日宣布，加州安那罕（Anaheim）的迪士尼樂園將在11月重新開放園內部分商店和餐廳。

這批重開的商家位於迪士尼加州冒險園（California Adventure）區內的主幹道Buena Vista大街，也是繼7月迪士尼中心（Disney Downtown）一些商家重開後，園內第二波商家重啓計畫。11月將開放的商家包括Elias & Co., Julius Katz & Sons, Kingswell Camera Shop, 餐廳有Trolley Treats， Fiddler Fifer &Practical Cafe， Carthay Circle Lounge and Smokejumpers Grill。

安那罕迪士尼樂園發言人Mike Lyster說，「這可能會讓我們了解如何進一步開放樂園，歡迎重啓商家計畫。」他說，迪士尼市中心商家開業，為如何安全、負責開放公園做了很好的示範。而本次Buena Vista大街商家重啓也將做好示範。

目前迪士尼請來Hoag Memorial Hospital Presbyterian的醫生，幫助檢查遊客的體溫，如有發熱症狀，會帶他們到帳篷裡休息，降溫再量體溫。如果遊客持續高溫，則檢查是否是新冠肺炎，建議他們去看醫生。

橙縣政府執行長Frank Kim表示，迪士尼進一步重啓商家計畫是可行的。他說，「這不是灰色地帶，這是被允許的。」可以把這些商家看做戶外購物中心，只要遊客不要聚眾，舉辦大型現場娛樂活動即可。

除了迪士尼，位於普安那公園市（Buena Park）的加州諾氏樂園(Knott’s Berry Farm)，也重開了樂園內部分商家供遊客們購物和就餐。其他遊樂設施和現場音樂會還都關閉。

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