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婚禮變喪禮 市府賠償2800萬和解

本報訊

一位叫莫加羅（Margarita Mojarro）的61歲婦女，2016年在其女兒於惠提爾(Whittier)市舉行的婚禮上，被公園裡一棵倒下的80呎高的樹木砸死。她的家人近日同市府達成後者賠償2800萬元的初步和解協議。

2017年4月死者家屬在洛杉磯高等法院提告，稱莫加羅死於公共場所的危險狀況。此案後來移交給諾瓦克高等法院。原告近日已提出動議，要求法官Raul Sahagun確認，該筆和解金額在案發的這種情況下是實際且合理的，並訂本週五聆訊。

據悉，原告律師所提的動議，並未包括負責惠提爾市砍樹修樹工作的西海岸樹木藝人公司(West Coast Arborists LLP)。西海岸樹木藝人公司Arborists LLP與惠市簽約，負責檢查和修剪佩恩公園的樹木。目前惠提爾市還對這家樹木藝人公司提出反告。

此案共有19名原告，包括死者的丈夫莫哈羅（Feliciano Mojarro），他擬從和解案中獲得290萬元賠償金，還有他們的三個孩子，包括新娘莫哈羅（Patricia Mojarro），她擬獲得330萬元。根據原告律師的說法，他們都遭受身體傷害，並有創傷後壓力類似的疾病症狀。

訴狀稱，在Penn大街13900街區倒下的那棵樹，發生於2016年12月17日下午4時30分左右，該樹已澆水過多，生長不安全等級為20％。

洛杉磯

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