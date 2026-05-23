綠卡境內調整新政引震動 律師：不亞於新型炸彈 籲申請人觀望

律師建議，正在準備I-485的申請人不要輕舉妄動，若身分仍有較長有效期，可先觀望一至三個月。圖為美國公民暨移民服務局。(美聯社)

川普 政府近日針對在美境內申請綠卡 的身分調整程序(Adjustment of Status，AOS)發布新政策備忘錄，要求原本可在美國境內遞交I-485申請綠卡的部分移民 ，原則上須回到母國或境外美國領事館辦理，只有在特殊情況下才可能獲准留在美國境內完成身分調整。紐約資深移民律師劉汝華表示，該備忘錄雖未正式修改移民法，也未明文禁止申請人遞交I-485表格，但對移民局內部審案具有實質指導作用，影響可能極為深遠。他形容，這項政策「不亞於一個新型炸彈」。

劉汝華表示，I-485是人在美國境內申請綠卡、調整身分的主要表格。但最新備忘錄將境內調整身分重新定調為「不應作為首選」，原則上應透過海外領事程序辦理。劉汝華說，備忘錄本身不是國會通過的新法律，也不是國土安全部經完整程序制定的新規則，而是美國公民及移民服務局(USCIS)的內部指導文件；但對第一線移民官而言，這類由上而下發布的文件，實際審案時很可能被執行。

他說，現行移民法本身允許符合條件、合法入境或獲假釋入境者在美境內申請調整身分。因此，新備忘錄是否與移民法精神相符，未來恐引發法律爭議。他指出，行政部門可以制定執行細節，但不能違背法律本身允許的意義。

他說，這次受影響的可能不只是逾期居留者，而是擴及持各類非移民簽證在美的人，包括B1/B2觀光商務簽證、F-1學生簽證、H-1B工作簽證、J-1交流訪問簽證等。根據備忘錄，這些人若希望申請綠卡，不論是透過雇主、配偶或父母，都可能被要求回到母國或原居住國，透過海外領事館程序辦理。

對華人讀者高度關心的H-1B，劉汝華表示，H-1B和L-1過去被視為具有「雙重意圖」(dual intent)的簽證，持有人可以在保持非移民身分的同時，有移民意圖。新備忘錄真正可能影響的是最後一步，也就是排期到後，申請人是否還能在美遞交I-485，或是否必須轉為海外領事程序。

劉汝華表示，目前最大問題是「特殊情況」沒有明確定義。備忘錄稱，只有特殊情況下才可能允許在美境內調整身分，但什麼算特殊情況，目前沒有清楚標準。若備忘錄持續有效，移民官可能在最後審查時依據該文件作出不利決定。

劉汝華建議，正在準備I-485的申請人不要輕舉妄動，應先確認現有身分、逾期紀錄、排期進度及改走海外程序的風險。若身分仍有較長有效期，可先觀望一至三個月，等待備忘錄是否進一步解釋、修改或被法院叫停；但若持短期簽證入境且合法停留時間即將到期，則應盡快諮詢律師，慎重評估是否離境或改走海外程序，以免逾期後增加風險。