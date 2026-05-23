孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

孟昭文近日譴責川普政府有關綠卡申請的新政策，批評該政策並非針對所謂「最壞中的最壞」移民，而是在攻擊合法移民。(國會資料圖)

國會亞太裔黨團(CAPAC)主席、紐約第六選區國會眾議員孟昭文 （Grace Meng）近日譴責川普政府有關綠卡 申請的新政策，批評該政策並非針對所謂「最壞中的最壞」移民 ，而是在攻擊合法移民，並將家庭分離置於政策核心。

川普政府日前發布新政策備忘錄，要求在美國境內尋求永久居民身分、也就是申請綠卡的移民，原則上返回母國或境外美國領事館辦理，這與長期以來許多合法身分者可在美境內調整身分的做法有明顯不同。該政策引發移民律師、援助團體及國會議員關注，外界擔憂，若申請人來自簽證受限、旅行禁令或美國使領館無法正常辦理業務的國家，離境後可能多年無法返美。

孟昭文在聲明中表示，川普政府再次證明，其移民政策並不是針對所謂「最壞中的最壞」人群，而是公然攻擊合法移民。她指出，這項新政策將撕裂家庭，迫使配偶分離，也可能讓孩子與父母分開。

孟昭文表示，對於來自超過100個受川普政府移民簽證與旅行禁令影響國家的移民而言，其中包括十多個亞洲國家，這類分離可能持續數年，甚至無限期延長。她批評，新政策將使許多原本依法來美、在美建立生活的人陷入困境。

她進一步表示，學生、研究人員、創業者以及其他持臨時簽證者，原本遵守法律並在美國建立學業、事業與生活，如今卻可能被迫放棄在美生計，只為返回母國申請永久居民身分。她形容該政策「魯莽」，並稱其對每年數十萬人的人道代價表現出驚人的漠視。

孟昭文說，國會亞太裔黨團將尋求一切途徑反對這項政策，並推動其撤回。她強調，這項決定不可接受，必須受到挑戰。

美國公民及移民服務局USCIS）此前表示，非移民身分者，例如學生、臨時工作者或持觀光簽證入境者，原本是為短期和特定目的來美，制度設計是希望他們在訪問結束後離境，不應將短期訪美作為申請綠卡的第一步。移民局稱，新政策是為了回到法律原意，並讓綠卡申請更多透過海外領事程序處理。

孟昭文所代表的紐約第六選區涵蓋皇后區多個移民社區，包括法拉盛、森林小丘、貝賽及周邊地區。當地有大量亞裔與移民家庭，許多人與留學、工作簽證、親屬移民及境內身分調整程序密切相關。