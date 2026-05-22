國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約

國泰航空示意圖。(路透)

國泰航空一班由香港 飛往紐約甘迺迪國際機場(JFK)的CX840航班，20日晚間因受紐約地區雷雨天氣影響，轉降波士頓 洛根國際機場(BOS)。有乘客投訴，航班改降後，航空公司後續安排混亂，部分乘客深夜在波士頓機場外苦等，最後被迫自費搭乘巴士或計程車返回紐約。

根據航班追蹤網站Flightradar24資料，國泰航空CX840於5月20日由香港飛往紐約JFK，原定美東時間晚間8時35分抵達，但最後顯示轉降波士頓。

乘客鄭女士表示，CX840約在20日晚間10時30分轉降波士頓後，航空公司並未讓乘客留在機上等待復飛，而是安排乘客在波士頓入境美國，之後以長途巴士將旅客送往紐約JFK。她說，當時機上約有200多名乘客，但並非所有人都順利搭上巴士，最後仍有70多名乘客，包括兒童及年長乘客，在航站外苦等至凌晨。

鄭女士說，當晚她試圖與國泰航空地勤人員協商，卻找不到可處理問題的人員。到凌晨1時多，有一名男乘客因不滿安排，躺在航站外道路上抗議，才引來警方關切。她表示，現場乘客情緒焦急，不清楚接下來是否還會有巴士，也不知道航空公司會如何處理後續交通。

鄭女士表示，部分旅客後來在波士頓機場大廳詢問服務台時，恰好遇到一家巴士公司人員，乘客要求對方載送至紐約JFK，但每人收費200元。她認為費用「高得離譜」，但在深夜無其他選擇的情況下，只能自掏腰包。她與部分乘客約在凌晨3、4時離開波士頓，直到清晨8時多才抵達紐約。也有部分乘客自行搭乘計程車返回紐約，車資較平時高出數倍。

鄭女士說，最後自費搭巴士返紐約的乘客，並未收到國泰航空提供的交通代金券或其他補助；巴士公司也未提供收據。她表示，將尋求途徑向國泰航空要求賠償，至少應補償乘客因航班改降後自行負擔的交通費用。

她說，乘客理解天候屬不可抗力，但不滿的是後續安排缺乏清楚說明與現場協助，「大家不是要求飛機一定要飛到紐約，而是希望航空公司不要把人放在波士頓機場後，就讓大家自己想辦法」。

本報連續兩日聯繫國泰航空詢問CX840轉降後乘客接駁安排、是否提供交通補助及後續賠償方式，但至截稿前仍未獲回應。

鄭女士表示，國泰CX840航班20日晚間因天候因素轉降波士頓後，部分乘客自費搭乘巴士返回紐約。照片為乘客抵達甘迺迪國際機場(JFK)後，在巴士旁等候取行李的情況。(鄭女士提供)

鄭女士表示，國泰CX840航班20日晚間因天候因素轉降波士頓後，部分乘客自費搭乘巴士返回紐約。照片為乘客抵達甘迺迪國際機場(JFK)後，在巴士旁等候取行李的情況。(鄭女士提供)