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布碌崙男子探洞遇險卡岩縫六小時 救援隊電鑽鑿岩救出

記者馬璿／紐約即時報導
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紐約州北部的「梅林洞穴」近期發生一起驚險救援事件，一名布碌崙(布魯克林)男子在當...
紐約州北部的「梅林洞穴」近期發生一起驚險救援事件，一名布碌崙(布魯克林)男子在當地探索洞穴時，不慎滑入狹窄岩縫，全身動彈不得長達六小時。(圖片由DEC提供)

紐約州北部一處洞穴本周發生一起驚險救援事件，一名布碌崙(布魯克林)男子在當地探索洞穴時，不慎滑入狹窄岩縫，全身動彈不得長達六小時。所幸救援人員最終以電鑽鑿開岩石，才將其順利救出，該男子無明顯外傷，僅出現失溫情形。

環境保育廳(Department of Environmental Conservation，DEC)日前表示，17日(周日)傍晚，一名男子與友人前往哥倫比亞縣小鎮卡南(Canaan)的「梅林洞穴」(Merlin's Cave)探險，但行經洞內一處名為「熊夾」(Bear Trap)的狹窄爬行通道時，因岩面濕滑失足滑落，身體越陷越深，最終完全卡死於岩縫之中。

該處為距離奧伯尼(Albany)約45分鐘車程，緊鄰緊鄰麻薩諸塞州邊界，是一處由大理石組成的天然洞穴系統。

DEC林務巡查中尉古(John Gullen)表示，「熊夾」是一條越走越窄、下方有溪流流過的通道，岩面極為光滑。「他在最糟糕的位置滑倒，愈掙扎反而卡得愈緊，直到完全無法動彈。」古倫補充，該岩縫細窄的程度，彷彿「整個岩縫就像是照著他的身形量身訂做的。」

該男子受困地點距洞口僅約120公尺，但因空間極為狹小，行進需時約20分鐘。同行部分成員出洞後隨即報警，救援隊於晚間9時左右抵達。留守洞內的三名友人此前已在洞中找到一把錘子，設法鑿開部分岩石。

古倫與奧伯尼—斯科哈里洞穴救援隊(Albany-Schoharie Cave Rescue Team)成員耗費近兩小時，僅將男子移動約15至25公分。情況膠著之際，救援隊調來電鑽，在距男子頭部數公分處鑿岩，配合錘子交替作業，終於在18日(周一)凌晨2時許將其救出，前後歷時六小時。

男子獲救後因失溫症送醫治療，並無其他嚴重傷勢。古倫表示，整個受困過程中，男子始終保持冷靜，不斷開玩笑、向救援人員比讚。「對大多數人來說，這簡直是噩夢成真，但他撐住了。」

布碌崙 布魯克林 紐約州

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