紐約法拉盛持牌大麻店開業 居民商家憂氣味與監管

因店址位於羅斯福大道商業核心區、鄰近紐約慈航精舍，引發部分居民與商家對氣味、店外吸食、街區秩序及監管權責的擔憂。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 市中心持牌成人用大麻 店法拉盛大麻店(Flushing Cannabis Co.)於21日開業，因店址位於羅斯福大道商業核心區、鄰近紐約慈航精舍，引發部分居民與商家對氣味、店外吸食、街區秩序及監管權責的擔憂。居民表示，爭議焦點並非該店是否持牌，而是在法拉盛這類人流密集、商家聚集的地段，州府如何確保合法大麻店不影響周邊生活與營商環境。

該店位於羅斯福大道136-15號，店名為Flushing Cannabis Co.。根據店面告示及公開資料，該店為紐約州 持牌成人用大麻零售店，執照號為OCM-RETL-25-000303，僅限21歲以上成人購買。

由於店面所在位置位於法拉盛最繁忙的街區之一，周邊有地鐵站、巴士站、餐館、商店及宗教場所，每日人流密集。居民羅維宗表示，他最初關心的是，該店緊鄰紐約慈航精舍，宗教場所附近是否適合開設大麻店，相關法律是否有距離或區位限制。他說，自己仍在了解相關規定，「如果旁邊是宗教場所，會不會有規定，會不會有衝突，這個我還在問。」

羅先生表示，即使從商業區角度看，店面位於市中心，實際上可能很難阻止其開業，但居民對後續管理仍有不少疑問。他說，大麻雖然在紐約州已合法化，但相關監管對許多居民而言並不清楚，「比如喝酒，喝醉了不能開車；可是大麻如果吸了以後，怎麼管理？之後如果發生意外，或者其他風化案，誰來管、怎麼管？」

他說，居民擔心的不只是店面本身，而是開業後可能衍生的問題，包括大麻氣味是否外溢、顧客是否會在店外或附近吸食、是否影響宗教場所與周邊商家，以及是否增加青少年接觸大麻產品的機會。

周邊商家也對大麻店開業後的實際影響表示擔心。有附近店家表示，羅斯福大道是法拉盛人流與車流最密集的地段，餐館、甜品店、超市、藥房與各類零售店集中，許多顧客是家庭、長者、學生和遊客。商家擔心，若大麻店開業後有顧客在店外逗留、吸食，或氣味擴散至街面，可能影響其他店面的顧客體驗。

一名附近商家表示，法拉盛市中心店租高、競爭激烈，許多店家依靠自然人流和家庭客群維持生意。如果周邊出現明顯大麻氣味，或讓顧客覺得街區環境變得複雜，可能會影響餐飲和零售業。「客人來吃飯、買東西，如果一出門就聞到味道，或者看到有人在附近抽，印象肯定不好。」該商家說。

這項爭議也發生在皇后區持續取締非法大麻店的背景下。皇后區地檢官凱茲(Melinda Katz)19日宣布，位於貝賽(Bayside)貝爾大道(Bell Boulevard)的一家無照大麻店日前遭查封，執法人員起獲大量非法大麻、THC電子菸、大麻食品、THC濃縮物及調味菸草電子菸等產品，估值約1000萬元，兩名男子被捕並面臨重罪指控。