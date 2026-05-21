世界盃疊加國慶 安全風險「極高」 紐約將嚴防無人機威脅

紐約市警(NYPD)將與聯邦執法機構合作，在世界盃及國慶期間嚴防無人機威脅。市民在使用無人機前須仔細確認臨時禁飛空域，以免觸法，否則將可能面臨重罪起訴、監禁以及10萬元罰款等後果。圖為市警測試安保無人機。(記者許君達／攝影)

紐約市 警總局局長蒂池(Jessica Tisch)宣布，市警已與聯邦當局達成合作意向，將在世界盃 和國慶期間針對無人機進行高強度聯合執法。紐約市民如在世界盃期間不當使用無人機，將可能面臨罰款、刑事起訴和監禁的後果。

蒂池在21日的記者會上表示，烏克蘭 戰場的態勢演變清晰地告訴我們：無人機現已快速發展成了具備極高隱蔽性和殺傷效率的武器，而且普通的民用和商用無人機又能輕易被武器化改裝。在紐約即將迎來世界盃和國慶250周年的雙重盛會之際，無人機已成了「讓她徹夜難眠」的安全隱患。

蒂池介紹，在聯邦「安全天空法」(Safe Skies Act)去年12月生效以來，紐約市警已投資650萬元用於購置反無人機裝備，並安排警員與聯邦調查局(FBI)探員聯合培訓。與此同時，市警也在與聯邦執法機構聯合擬定有關無人機的突發情況處置方案。「安全天空法」改變了此前空域執法完全集中在聯邦手中的規定，授權地方執法機構在大型活動、重點地區或緊急險情發生時自行決策，以反制或擊落危險無人機，保障公共安全。

FBI紐約地區辦公室助理主任巴納科(James Barnacle)表示，在世界盃及國慶活動期間，聯邦當局將在紐約市內的主要人群聚集場所及敏感設施上空設定臨時禁飛區，有無人機使用需求的市民或飛行員必須在飛行前通過FAA授權的地圖服務仔細確認合法空域，以免因誤入限制空域而遭到逮捕和聯邦重罪起訴，違法者除被沒收設備外，還將面臨最高10萬元的重罰。

紐約南區聯邦檢察官克萊頓(Jay Clayton)介紹，其團隊今年以來已破獲多起與國際恐怖主義有關的案件，嫌犯包括兩名宣誓效忠「伊斯蘭國」(IS)並試圖用高爆炸彈襲擊市長官邸外人群的美國青年、以及一名試圖襲擊紐約猶太人社區的伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)下屬伊拉克恐怖組織的高級領導人等。此外，雖然紐約市的普通犯罪率有所下降，但檢方起訴的黑幫犯罪以及跨州販運槍枝案件仍然很多，因此克萊頓表示：紐約當前仍面臨「極高程度威脅」。