兩男發布AI深偽名人、政治人物色情片 遭聯邦起訴

執法人員為比對嫌犯夏農與其在網站上的相片，於2026年4月16日前後對夏農監控拍攝此照。(取自起訴書)

美國東區聯邦法院於20日起訴兩名男子，指其涉嫌透過「深偽」(deepfake)製造大量明星、政治人物等女性合成色情影像，相關內容累計瀏覽次數已超過300萬次。檢方以去年通過的「刪除非合意親密影像法」(Take It Down Act)起訴兩人，若罪行成立，最高各將面臨兩年刑期。

兩個被告分別為來自新澤西州 的51歲男子夏農(Cornelius Shannon)，以及20歲的德州 居民荷南德斯(Arturo Hernandez)。

根據法庭文件，自2025年5月19日起，夏農在一個供創作者分享成人內容的網路平台上，發布了至少360個相簿，涉及包含知名政治人物、演藝人員等約90名不同的女性受害者，相關內容被瀏覽逾210萬次。夏農周三上午遭聯邦調查局(FBI)紐瓦克辦公室探員逮捕，同日下午出席布碌崙(布魯克林)聯邦法院聆訊，獲准以5萬元保釋金交保。

他在離開法院時向媒體聳聳肩表示，「這是我之前不了解的新型變態行為，但現在我清楚了。」並補充稱自己「沒有任何藉口。」其辯護律師表示，夏農已同意下架網路上所有殘存的相關內容。

荷南德斯則是被檢察官指控，在同一時期內，他在同一網站上發布了約113個相簿，涉及約50名女性受害者，內容除公眾人物外，亦包括素人民眾。受害者涵蓋知名政治人物、音樂人、女演員，以及其女性同學、友人等人。

法庭文件指出，荷南德斯製作了一本以「畢業紀念冊風格」呈現的相簿，收錄其高中畢業班女同學身著畢業袍的肖像，並將這些照片變造為影片，描繪照片中的女孩從事露骨性行為的假影像。他所發布的深偽內容合計被瀏覽近百萬次。荷南德斯20在德州貝迪亞斯(Bedias)遭FBI休士頓辦公室探員逮捕，將另擇日在布碌崙接受法官聆訊。

檢察官未公開影片中所涉公眾人物的姓名，而紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)表示，兩名被告利用尖端數位技術製作影像，貶低並侵害全美各地的受害者。此案也表明，發布深偽色情內容並非無受害者的犯罪，「本辦公室將動用聯邦政府一切法律資源，追究從事此類可恥行為的罪犯。」

「刪除非合意親密影像法」由國會於2025年4月28日通過，明文禁止在未獲當事人同意的情況下，發布包含深偽技術在內的親密影像。

若民眾發現網路上存在未經授權發布的親密影像，可透過網路犯罪投訴中心(ic3.gov)或FBI投訴專線1-800-CALL-FBI（1-800-225-5324）向當局舉報。聯邦貿易委員會亦已設立TakeItDown.ftc.gov網站，供受害者投訴未依法下架相關內容的平台。