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全美10大最受喜愛地標 紐約占一半 強勢包攬前3

記者馬璿／紐約即時報導
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紐約州在一份最新的美國地標人氣調查中強勢稱霸，前10名中獨占五席。而其中，位於曼...
紐約州在一份最新的美國地標人氣調查中強勢稱霸，前10名中獨占五席。而其中，位於曼哈頓的洛克斐勒中心(Rockefeller Center)登榜首。(記者馬璿／攝影)

紐約州在一份最新的美國地標人氣調查中強勢稱霸，前10名中獨占五席。而其中，位於曼哈頓的洛克斐勒中心(Rockefeller Center)更力壓第二名的尼加拉瀑布，以及第三名的布碌崙(布魯克林)大橋等知名景點，登上榜首。

這份榜單由旅遊電子SIM卡服務商Holafly彙整發布，評選範圍涵蓋全美100處地標，並依「最受喜愛」與「最多抱怨」兩大類別分別排名。並在今年4月14日之前以美國國家公園管理局及國家歷史地名登錄冊存有的地標為主。

且有別於一般主觀評選，Holafly採用量化評分機制，不僅綜合考量各景點的Google平均評分、評論總數及TikTok搜尋量等指標，評分細節還延伸至正負評論的平均字數，以及依每分鐘40字打字速度換算的評論撰寫時長等作為統計參考。

最終，曼哈頓的洛克斐勒中心以4.7顆星的平均評分及逾18萬8000則四星、五星評論奪冠，正面評論占全部約20萬則的94%以上。訪客累計花費33萬分鐘撰寫評論，皆對頂部觀景台「Top of the Rock」、著名溜冰場及年度聖誕樹點燈儀式等經典讚不絕口。Holafly亦在報告中寫道，洛克斐勒中心不僅僅是一棟建築，更是曼哈頓中城核心的文化地標。

緊接著，美國歷史最悠久州立公園、橫跨紐約州與加拿大邊境的尼加拉瀑布，以4.8顆星平均評分位居第二，訪客累計留下15萬6000分鐘的評論，稱讚內容從健行步道到「霧中少女號」遊船體驗。

於1883年完工的布碌崙大橋則以近700萬次TikTok搜尋及4.8顆星評分摘下第三，評論者對其標誌性景觀、自行車道及橋下往來船隻讚譽有加。

前五名另有加州聖地牙哥的「中途島號」航母博物館及黃石國家公園。帝國大廈以逾12萬5000則評論居第六，獲得逾10萬五星好評。自由女神像則以近360萬次TikTok搜尋位列第七。

不過，在「最多抱怨」榜單中，紐約的石牆酒吧(Stonewall Inn)成為唯一入榜者。此處為1969年6月LGBTQ+社群抗爭運動的歷史現場，是現代公民權利運動的重要轉捩點。而亞利桑納州墓碑鎮的墓碑縣法院州立公園高居榜首，負面評論平均長達63字。

於1883年完工的布碌崙大橋則以近700萬次TikTok搜尋及4.8顆星評分摘下...
於1883年完工的布碌崙大橋則以近700萬次TikTok搜尋及4.8顆星評分摘下第三，評論者對其標誌性景觀、自行車道及橋下往來船隻讚譽有加。(路透)

曼哈頓 布碌崙 紐約州

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