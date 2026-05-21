880戶平價屋啟用 皇后區最大可負擔社區迎首批居民

皇后區發展集團宣布，紐約市近年規模最大的可負擔住宅開發案之一「Willets Point Commons」平價住宅項目首批880套住房正式啟用。(皇后區發展集團提供)

皇后區 發展集團(Queens Development Group，QDG)近日宣布，紐約市近年規模最大的可負擔住宅開發案之一、鄰近皇后區法拉盛中心的「Willets Point Commons」平價住宅項目首批880套住房正式啟用，本月開始迎接居民入住，並同步開放一畝公共綠地供居民使用。活動同時也為第三棟建築動工揭幕，將新增220套面向低收入 長者的平價住宅。

紐約市長曼達尼 (Zohran Kwame Mamdani)表示，這是威利點發展的重要里程碑，也是紐約市數十年來規模最大的全平價住宅開發案。他指出，在愈來愈多紐約人被迫離開自己建立的社區之際，該項目證明政府仍有能力推動大膽且具變革性的住房政策。

據悉，威利點曾是低窪、易淹水且污染嚴重的工業區，甚至啟發「大亨小傳」(The Great Gatsby)中「灰燼谷」（Valley of Ashes)的意象，如今則正轉型為紐約40多年來最大的百分百平價住宅社區。「Willets Point Commons」開發案，由皇后區發展集團、市房屋保護局(HPD)、住房開發公司(HDC)及經濟發展局(EDC)多年合作，為紐約居民提供平價住宅、公共綠地、新學校及就業機會。

皇后區發展集團由Related Companies與Sterling Equities合組，Related Companies總裁Bruce A. Beal Jr.以及Sterling合夥人Gregory Katz表示，經過逾15年的努力以及公私合作，威利點終於迎來首批居民，原本閒置的皇后區土地，正逐步轉型為充滿活力的綜合社區。

此次「Willets Point Commons」完工的第一、二棟共880戶住宅，提供給收入介於地區家庭收入中位數(AMI)30%至120%的家庭申請，其中20%保留給皇后區第七社區委員會區域內的居民，另有部分單位保留給退伍軍人、市府員工及有無障礙需求者。

待第三棟長者住宅完工後，第一期開發共將有1100套平價住宅。第二期則預計再增建1400套平價住宅，以及新學校、15萬平方呎公共空間、商業設施、新酒店，以及紐約市足球俱樂部(NYCFC)新主場「伊蒂哈德公園」(Etihad Park)。球場預計於2027年美國職業足球大聯盟(MLS)球季前啟用。