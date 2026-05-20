大紐約區華人教育基金會28日辦「履歷潤飾工作坊」 助提升求職競爭力

大紐約區華人教育基金會將於28日(周四)晚7時舉辦「履歷潤飾工作坊」。(主辦方提供)

大紐約區華人 教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)將於28日(周四)晚7時舉辦「履歷潤飾工作坊」(Resume Revamp)，面向學生及職涯早期人士，協助參與者提升履歷品質，了解求職過程中常見問題，並獲得實用修改建議。

主辦方表示，本次工作坊將以實際履歷檢視與修改建議為重點，幫助參與者了解什麼樣的履歷更能有效呈現個人經歷與能力。活動內容包括真實履歷案例分析、常見錯誤提醒，以及針對履歷內容、結構與表達方式的現場回饋。

工作坊亮點包括「清晰度」(Clarity)、「影響力」(Impact)與「策略」(Strategy)三大部分。參與者將學習如何讓履歷重點更明確、如何用具體成果展現個人經驗，以及如何根據不同申請目標調整履歷方向，提升申請實習、工作或升學 機會時的競爭力。

線上工作坊時間為美東時間28日晚7時。有意參加者可透過連結tinyurl.com/dfs26-resumerevamp報名，或掃描活動海報上的QR Code完成註冊。