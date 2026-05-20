我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高溫、反AI示威…哥大畢業典禮陰影籠罩 唯一高潮是這個

王愛琳承認非法代理人 市民怒斥市議會：她毀了自己又拖累大家

大紐約區華人教育基金會28日辦「履歷潤飾工作坊」 助提升求職競爭力

記者高雲兒／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大紐約區華人教育基金會將於28日(周四)晚7時舉辦「履歷潤飾工作坊」。(主辦方提...
大紐約區華人教育基金會將於28日(周四)晚7時舉辦「履歷潤飾工作坊」。(主辦方提供)

大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)將於28日(周四)晚7時舉辦「履歷潤飾工作坊」(Resume Revamp)，面向學生及職涯早期人士，協助參與者提升履歷品質，了解求職過程中常見問題，並獲得實用修改建議。

主辦方表示，本次工作坊將以實際履歷檢視與修改建議為重點，幫助參與者了解什麼樣的履歷更能有效呈現個人經歷與能力。活動內容包括真實履歷案例分析、常見錯誤提醒，以及針對履歷內容、結構與表達方式的現場回饋。

工作坊亮點包括「清晰度」(Clarity)、「影響力」(Impact)與「策略」(Strategy)三大部分。參與者將學習如何讓履歷重點更明確、如何用具體成果展現個人經驗，以及如何根據不同申請目標調整履歷方向，提升申請實習、工作或升學機會時的競爭力。

線上工作坊時間為美東時間28日晚7時。有意參加者可透過連結tinyurl.com/dfs26-resumerevamp報名，或掃描活動海報上的QR Code完成註冊。

升學 華人

上一則

法拉盛華人高層住宅二樓起火 多名消防員及住戶受傷送醫
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

NATEA亞利桑那分會辦職涯博覽會

NATEA亞利桑那分會辦職涯博覽會
企業愛用AI過瀘求職者 就請它寫履歷最易獲面試

企業愛用AI過瀘求職者 就請它寫履歷最易獲面試
Diana Ming Chan雙語社工獎學金 開放申請

Diana Ming Chan雙語社工獎學金 開放申請
AI找人才機會更多？雇主、求職者都不滿意

AI找人才機會更多？雇主、求職者都不滿意

熱門新聞

位於皇后區南部的雲頂世界18日宣布開出場館歷來首個百萬元老虎機彩金。(記者高雲兒／攝影)

雲頂世界開出歷來最大老虎機獎金 曼哈頓男子抱走100萬

2026-05-18 19:47
日前，大都會運輸署(MTA)調查人員發現，一名在布碌崙(布魯克林)華社8大道的地鐵保全，不僅未阻攔逃票者，還疑涉嫌反過來收取現金，替乘客刷OMNY感應通過閘門。圖為8大道地鐵站。(記者馬璿／攝影)

布碌崙8大道地鐵保全收現金放乘客進站 遭開除

2026-05-15 14:34
隨著物價上漲的趨勢，紐約市居民的生活壓力持續加劇。圖為布碌崙華社超市裡，民眾正在購物。(記者馬璿／攝影)

研究：6成紐約市民入不敷出 家庭年均收入缺口達4萬元

2026-05-16 14:17
庭上目擊者作證稱，肇事車高速衝過街道，撞上路緣與樹木後騰空，隨後衝入美甲店，店內玻璃、磚塊與混凝土碎片散落一地。圖為被撞後的美甲店。(讀者提供)

他駕車騰空衝進長島華人美甲店4死9傷 目擊者憶驚悚現場

2026-05-13 15:37
陪審團做出裁決後，盧建旺及其辯護團隊在紐約東區聯邦法院外接受記者採訪。(記者胡聲橋╱攝影)

盧建旺非法外國代理人、妨礙司法罪成 最高判30年

2026-05-13 18:59
31--在畢業典禮的片刻喜悅後，應屆畢業生正面臨一個極度動盪且低迷的就業市場。(記者劉梓祁╱攝影)

畢業即失業？ AI衝擊+政府減支 畢業生求職路艱

2026-05-20 07:23

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
好市多越南粉、冬陰功麵爆紅 人們排長隊試吃後買多箱

好市多越南粉、冬陰功麵爆紅 人們排長隊試吃後買多箱
32歲美女網紅驟逝 半夜賓館內香消玉殞留5歲幼子

32歲美女網紅驟逝 半夜賓館內香消玉殞留5歲幼子
打擊無證客 川普行政命令推動銀行檢查客戶公民身份

打擊無證客 川普行政命令推動銀行檢查客戶公民身份