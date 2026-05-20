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法拉盛華人高層住宅二樓起火 多名消防員及住戶受傷送醫

記者高雲兒╱紐約即時報導
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從現場可見，起火的二樓單位及陽台幾乎被燒毀，窗戶玻璃破裂。(記者高雲兒╱攝影)
從現場可見，起火的二樓單位及陽台幾乎被燒毀，窗戶玻璃破裂。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd)43-10號的高層住宅20日下午發生二樓火災，造成四名消防人員及三名居民受傷，其中六人被送往醫院。火勢於一小時後受到控制，起火原因仍在調查中。事發住宅多為華人居住。

根據紐約市消防局(FDNY)資料，火警於下午3時25分接報，起火地點位於凱辛納大道43-10號、介於富蘭克林大道(Franklin Ave)與艾許大道(Ash Ave)之間的住宅大樓二樓。消防局共出動38個單位、120名消防與急救人員到場灌救，火勢於下午4時25分受到控制。

事故中共三名消防局人員(Members of Service)受傷送醫，另有1名消防員受輕傷送往附近醫院。三名居民亦受輕傷，其中一人拒絕接受治療，另兩人送醫檢查。

從現場可見，起火的二樓單位及陽台幾乎被燒毀，窗戶玻璃破裂，外牆與樓上多層陽台均留下大片焦黑痕跡。火災撲滅後，工作人員進入單位清理燒毀物品，現場仍可見大量殘骸。

一名女性住戶表示，下午約3時40分聽到火警警報後，便與家人撤離。她說，剛開始跟著其他住戶走樓梯下樓，走到約六樓時煙霧變濃，令人感到呼吸不適。後來見其他人改搭電梯，她也隨即搭電梯離開。

她表示，離開後原本打算陪同行長者到附近公園暫避，但對方走到一半便體力不支。現場急救人員曾詢問是否需要搭乘救護車，但她們最終婉拒。由於大樓封鎖，她們在戶外等待超過一個半小時，十分疲憊。

還有一位居民則說，這棟大樓過去曾發生過四次火災，但此次規模最大。她說，由於建築走廊狹長、住戶密集，一旦發生火警，疏散和救援都相當困難。

另一名住戶陳先生表示，該棟住宅已有約60年歷史，居住著來自不同族裔的居民，其中不少是長者。他指出，大樓平時管理嚴格，每年都會進行入屋檢查，住戶不得擅自改裝單位，也不得私自安裝洗衣機或烘乾機。他說，走廊和大堂等公共區域不得堆放物品，也禁止使用公共電源為電動車或相關設備充電。至於此次起火原因，他表示目前仍不清楚，需等待消防部門完成調查後才能確認。

下午5時20分左右，居民開始陸續返回住所。住在三樓以下的住戶表示，走廊內仍有大量積水，空氣中瀰漫著刺鼻煙味。對於起火原因，現場居民有各種猜測，包括可能與抽菸、燒烤或電動車有關。也有住戶表示，在起火單位陽台看到一輛單車。不過，這些說法均屬現場推測，尚未獲得官方證實。

截至發稿時，FDNY表示火災原因仍在調查中。

從現場可見，起火的二樓單位及陽台幾乎被燒毀，窗戶玻璃破裂。(記者高雲兒╱攝影)
從現場可見，起火的二樓單位及陽台幾乎被燒毀，窗戶玻璃破裂。(記者高雲兒╱攝影)

從現場可見，起火的二樓單位及陽台幾乎被燒毀，窗戶玻璃破裂。(記者高雲兒╱攝影)
從現場可見，起火的二樓單位及陽台幾乎被燒毀，窗戶玻璃破裂。(記者高雲兒╱攝影)

根據紐約市消防局(FDNY)資料，火警於下午3時25分接報。(記者高雲兒╱攝影)
根據紐約市消防局(FDNY)資料，火警於下午3時25分接報。(記者高雲兒╱攝影)

下午5時20分左右，居民開始陸續返回住所。(記者高雲兒╱攝影)
下午5時20分左右，居民開始陸續返回住所。(記者高雲兒╱攝影)

從現場可見，起火的二樓單位及陽台幾乎被燒毀，窗戶玻璃破裂。(記者高雲兒╱攝影)
從現場可見，起火的二樓單位及陽台幾乎被燒毀，窗戶玻璃破裂。(記者高雲兒╱攝影)

從現場可見，起火的二樓單位及陽台幾乎被燒毀，窗戶玻璃破裂。(記者高雲兒╱攝影)
從現場可見，起火的二樓單位及陽台幾乎被燒毀，窗戶玻璃破裂。(記者高雲兒╱攝影)

火勢於下午4時25分受到控制。(記者高雲兒╱攝影)
火勢於下午4時25分受到控制。(記者高雲兒╱攝影)

火勢於下午4時25分受到控制。(記者高雲兒╱攝影)
火勢於下午4時25分受到控制。(記者高雲兒╱攝影)

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