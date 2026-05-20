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拉瓜地亞機場跑道現坑洞 恐影響航班起降

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拉瓜地亞機場跑道現坑洞 恐影響航班起降

記者戴慈慧／紐約即時報導
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紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)今日上午發現跑道附近有坑洞...
紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)今日上午發現跑道附近有坑洞。(美聯社)

皇后區拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)今早發現跑道附近出現坑洞，港務局隨即關閉受影響跑道，並派出工程人員搶修。由於事件發生在旅客往來繁忙時段，加上今天晚些時候可能出現雷雨，機場提醒旅客留意航班延誤或取消，出發前應直接向航空公司確認最新狀況。

紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)表示，工作人員上午約11時在進行每日機場場面例行檢查時，於4/22跑道附近發現坑洞。為安全起見，該跑道立即關閉，緊急施工與工程團隊已到場檢查並進行修復，同時調查坑洞形成原因。

港務局表示，目前正與航空公司及機場相關單位保持聯繫，將視情況提供進一步更新。當局也提醒旅客，因跑道關閉可能造成延誤與取消，若再加上天候不穩，航班運作恐受到進一步影響。旅客應在前往機場前查詢航空公司通知，避免行程受阻。

根據航班追蹤網站FlightAware資訊，拉瓜地亞機場20日下午已出現進場航班延誤，平均延誤時間約35分鐘且有增加趨勢。不過，實際延誤與取消情況仍會依航空公司、天氣與跑道修復進度而變動。

目前尚未傳出有人受傷。港務局表示，工程人員將在確保安全的前提下，盡快完成修復並釐清原因。

皇后區 拉瓜地亞機場

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