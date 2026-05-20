LIRR罷工影響通勤 MTA將向月票乘客退還4日票款

大都會運輸署將向長島鐵路(LIRR)月票乘客退還因罷工期間未能搭乘列車的4日票款，並免除其他乘客申請退票時通常需支付的10元手續費。(記者高雲兒╱攝影)

大都會運輸署(MTA )董事會20日批准一項補償方案，將向長島鐵路(LIRR )月票乘客退還因罷工 期間未能搭乘列車的4日票款，並免除其他乘客申請退票時通常需支付的10元手續費。

根據MTA方案，約6萬8000名LIRR月票持有人將獲得自動抵用金，金額相當於月票價格的四日比例，約為月票費用的13%。該筆抵用金可用於購買6月月票。對於罷工期間購票、但因服務中斷而需退票的乘客，MTA也同意免收10元退票費。

這次LIRR罷工於16日凌晨12時01分開始，是該鐵路32年來首次罷工。罷工原因是MTA管理層與代表約半數LIRR工會勞工的工會組織，未能就一份追溯至2023年的新四年合約達成協議。罷工導致LIRR服務自16日清晨起全面停止，直到19日上午稍晚才逐步恢復，並於19日傍晚尖峰時段前全面恢復正常服務。

雖然勞資雙方已於18日晚間達成協議，但LIRR表示，恢復服務仍需時間，包括調度列車與人員到位，以及完成聯邦規定的鐵路基礎設施安全測試，因此列車未能立即復駛。

在20日的MTA董事會月會上，LIRR總裁弗里(Rob Free)感謝鐵路員工，包括參與罷工的員工，在協議達成後協助以最快速度恢復服務。他表示，工會組織在協議達成後承諾會全力協助恢復營運，並確實做到了這一點。

MTA主席兼行政總裁利博(Janno Lieber)與弗里也感謝未參與罷工的LIRR工會員工，指他們在停駛期間持續到崗，協助維持鐵路系統，並讓服務得以及時恢復。

長島鐵路通勤委員會主席、MTA董事會無投票權成員布林曼(Gerard Bringmann)也在會上表示，部分未罷工員工，尤其是列車長，在罷工期間承受了乘客的誤解與怒氣。他代表通勤者委員會向這些員工致歉，表示他們並非造成罷工的人，卻成為部分乘客情緒發洩的對象。

MTA表示，月票乘客不需另行申請，抵用金將自動發放，可在購買6月月票時使用。罷工期間購買其他票種並受影響的乘客，則可依MTA退票程序辦理退款，且本次將免除10元手續費。