我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者不知情

今明飆到95℉ 紐約發高溫警報…24年來同期最熱

英王「珠寶收藏」陷風波…紐約市長要他歸還這顆鑽石

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英王查理三世（右）和紐約市市長曼達尼（左）。（美聯社）
英王查理三世（右）和紐約市市長曼達尼（左）。（美聯社）

英王查理三世（King Charles III）的「珠寶收藏」近日再度引發一場皇室風波。在其信託基金中超過20,000顆寶石之中，包含極具爭議的「光之山鑽石（Koh-i-Noor）」這顆重達105克拉的鑽石，圍繞其所有權的爭議始終未曾平息。

據雅虎新聞網報導，如今連紐約市市長曼達尼（Zohran Mamdani）也加入了呼籲歸還該寶石的行列。他在記者會上表示，「我可能會建議他歸還光之山鑽石。」據BBC報導，這位34歲的市長作出上述發言。

他的言論出現在印度長期尋求取回這顆無價寶石之後。外界普遍認為，該鑽石是在殖民時期的征服過程中被帶走。不過，雖然曼達尼擁有印度血統，但並非只有印度主張擁有其權利，巴基斯坦、伊朗與阿富汗也被認為同樣提出過相關訴求。

盡管爭議持續升溫，77歲的查爾斯國王似乎仍無意放棄這顆鑽石，即便坊間流傳它帶有「詛咒」，會給佩戴的男性帶來厄運。

這顆自19世紀中期起便成為英國王室珠寶一部分的寶石，目前仍安全存放於倫敦塔。根據皇家收藏信託網站資料，為避免在2023年加冕典禮期間引發爭議，該鑽石甚至被從卡蜜拉王后所佩戴的頭飾中移除。

紐約市 曼達尼 印度

上一則

躲狗？卡油門？長島華人美甲店4死9傷 車禍原因檢辯交鋒

下一則

紐約兩公園附近接連發現男屍 凱辛娜公園75歲死者頸背中槍
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

慟失父與子 婦在阿州公園挖到3克拉白鑽

慟失父與子 婦在阿州公園挖到3克拉白鑽
1.1萬克拉紅寶石緬甸出土 重量歷年第二大

1.1萬克拉紅寶石緬甸出土 重量歷年第二大

紐約金融區的隱性奢華 梅登巷14號

紐約金融區的隱性奢華 梅登巷14號
3克拉鑽石1元起標 南加華人慈善高球賽6/8登場

3克拉鑽石1元起標 南加華人慈善高球賽6/8登場

熱門新聞

房產交易紀錄顯示，郭文貴在曼哈頓的豪宅已被售出。該物業位於第五大道核心位置，能從高處俯瞰中央公園全景，2015年購入時成交價達6750萬元，但2025年的最新報價則已跌至1200萬元。圖為豪宅所在的建築。(本報檔案照)

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

2026-05-12 12:27
日前，大都會運輸署(MTA)調查人員發現，一名在布碌崙(布魯克林)華社8大道的地鐵保全，不僅未阻攔逃票者，還疑涉嫌反過來收取現金，替乘客刷OMNY感應通過閘門。圖為8大道地鐵站。(記者馬璿／攝影)

布碌崙8大道地鐵保全收現金放乘客進站 遭開除

2026-05-15 14:34
位於皇后區南部的雲頂世界18日宣布開出場館歷來首個百萬元老虎機彩金。(記者高雲兒／攝影)

雲頂世界開出歷來最大老虎機獎金 曼哈頓男子抱走100萬

2026-05-18 19:47
隨著物價上漲的趨勢，紐約市居民的生活壓力持續加劇。圖為布碌崙華社超市裡，民眾正在購物。(記者馬璿／攝影)

研究：6成紐約市民入不敷出 家庭年均收入缺口達4萬元

2026-05-16 14:17
庭上目擊者作證稱，肇事車高速衝過街道，撞上路緣與樹木後騰空，隨後衝入美甲店，店內玻璃、磚塊與混凝土碎片散落一地。圖為被撞後的美甲店。(讀者提供)

他駕車騰空衝進長島華人美甲店4死9傷 目擊者憶驚悚現場

2026-05-13 15:37
陪審團做出裁決後，盧建旺及其辯護團隊在紐約東區聯邦法院外接受記者採訪。(記者胡聲橋╱攝影)

盧建旺非法外國代理人、妨礙司法罪成 最高判30年

2026-05-13 18:59

超人氣

更多 >
以為在省錢？ 這7種「節儉」習慣恐讓你變窮

以為在省錢？ 這7種「節儉」習慣恐讓你變窮
該怕嗎？刷會員卡進店之前 好市多就知道你來了

該怕嗎？刷會員卡進店之前 好市多就知道你來了
你家裡的中國製造電視 可能在監控你的行為

你家裡的中國製造電視 可能在監控你的行為
狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛
洛杉磯飛上海航班半路急降 疑乘客失控鬧事

洛杉磯飛上海航班半路急降 疑乘客失控鬧事