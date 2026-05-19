英王「珠寶收藏」陷風波…紐約市長要他歸還這顆鑽石

英王查理三世（右）和紐約市市長曼達尼（左）。（美聯社）

英王查理三世（King Charles III）的「珠寶收藏」近日再度引發一場皇室風波。在其信託基金中超過20,000顆寶石之中，包含極具爭議的「光之山鑽石（Koh-i-Noor）」這顆重達105克拉的鑽石，圍繞其所有權的爭議始終未曾平息。

據雅虎新聞網報導，如今連紐約市 市長曼達尼 （Zohran Mamdani）也加入了呼籲歸還該寶石的行列。他在記者會上表示，「我可能會建議他歸還光之山鑽石。」據BBC報導，這位34歲的市長作出上述發言。

他的言論出現在印度 長期尋求取回這顆無價寶石之後。外界普遍認為，該鑽石是在殖民時期的征服過程中被帶走。不過，雖然曼達尼擁有印度血統，但並非只有印度主張擁有其權利，巴基斯坦、伊朗與阿富汗也被認為同樣提出過相關訴求。

盡管爭議持續升溫，77歲的查爾斯國王似乎仍無意放棄這顆鑽石，即便坊間流傳它帶有「詛咒」，會給佩戴的男性帶來厄運。

這顆自19世紀中期起便成為英國王室珠寶一部分的寶石，目前仍安全存放於倫敦塔。根據皇家收藏信託網站資料，為避免在2023年加冕典禮期間引發爭議，該鑽石甚至被從卡蜜拉王后所佩戴的頭飾中移除。