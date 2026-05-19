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躲狗？卡油門？長島華人美甲店4死9傷 車禍原因檢辯交鋒

記者高雲兒╱紐約即時報導
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長島美甲店焦點轉向被告施瓦利案發後對車禍原因的說法。圖為施瓦利此前出庭圖。(美聯...
長島美甲店焦點轉向被告施瓦利案發後對車禍原因的說法。圖為施瓦利此前出庭圖。(美聯社)

長島鹿園(Deer Park)華人美甲店四死九傷車禍案本周續審，案件焦點轉向被告施瓦利(Steven Schwally)案發後對車禍原因的說法。檢方在庭上播放警方隨身攝影機畫面，顯示施瓦利曾向急診醫生稱自己是為了閃避路上的狗才撞車，另又稱「錯過轉彎」或因「跌倒」導致事故，但從未提到辯方一直主張的「右腿卡在油門上」。檢方據此指出，被告說法前後不一，與辯方抗辯明顯矛盾。

現年66歲、來自長島迪克斯山(Dix Hills)的施瓦利，被控於2024年6月28日駕駛一輛2020年雪佛蘭休旅車，從隔壁停車場橫越道路後，以高速衝入位於鹿園的夏威夷美甲店(Hawaii Nail & Spa)。檢方表示，施瓦利事發時血液酒精濃度為0.17%，超過紐約州法定上限0.08%的兩倍以上，撞擊時車速達每小時78哩。

這起車禍造成四人死亡、九人受傷。庭審中播放的影片及證人證詞顯示，事發時店內共有14人，四名死者均被發現壓在車輛下方，車輛最終停在店鋪後牆附近。

在18日庭審中，陪審團觀看了施瓦利在醫院急診室內接受詢問的警方隨身攝影機畫面。畫面顯示，施瓦利在事故發生後數小時對急診醫生表示：「我很累，然後我轉向去撞一隻狗。」醫生追問：「你是想轉向避開一隻狗？」施瓦利回答：「是。」影片其他片段顯示，施瓦利又向另一名醫生稱自己「錯過轉彎」，並在與警方交談時將事故歸因於「跌倒」。

然而，辯方律師卡薩爾(Christopher Cassar)此前在開案陳詞中表示，施瓦利是事發時「右腿鎖在油門上，無法移動」，將事故原因指向身體狀況。蘇福克郡車輛犯罪局主管博雷利(Carl Borelli)主張，辯方既然已提出腿部問題作為抗辯，就等於「打開了這扇門」，相關畫面應可作為證據。

州最高法院法官安布羅(Richard Ambro)指出，施瓦利「給了三個不同解釋，沒有一個是他的右腿卡住」。辯方則反對檢方使用該影片，稱先前陳述不應構成放棄隱私權，並指控檢方未在證據開示階段交出完整版本的隨身攝影機影片。助理地區檢察官博普(Alexander Bopp)對此反駁，並向法官提供資料，顯示相關影片已於2024年12月完成披露。

施瓦利目前面臨四項二級謀殺罪及其他控罪，已否認有罪。若罪名成立，他最高可能面臨25年至終身監禁。案件將於周二繼續審理，陪審團預計將聽取更多證人作證。

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