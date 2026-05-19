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「來自台灣」今晚紐約開演 原住民合唱團曼哈頓快閃預熱

記者許君達╱紐約即時報導
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由台灣國家歌劇院和TBT泰武古謠傳唱團聯合奉獻的「來自台灣」主題音樂會紐約場將在...
由台灣國家歌劇院和TBT泰武古謠傳唱團聯合奉獻的「來自台灣」主題音樂會紐約場將在19日晚間開演。(記者許君達╱攝影)

台灣國家交響樂團19日晚間將在曼哈頓考夫曼音樂中心(Kaufman Music Center)舉辦「來自台灣(From Formosa)」音樂會。「來自台灣」本輪美國巡演已完成了聖地牙哥、洛杉磯和鳳凰城站的演出，紐約場為壓軸大戲。在19日的記者會後，合作參演的TBT泰武古謠傳唱團在駐紐約台北經濟文化辦事處外的曼哈頓42街上奉獻了一場無伴奏快閃演出，在紐約市的中心區位唱響來自台灣的聲音。

音樂會以「台灣土地」為主線，節目單包括台灣原住民歌謠組曲、當代知名作曲家陳可嘉創作並全球首發的「銀芒之野」、台灣傳奇音樂家蕭泰然的名作「原住民組曲」、台灣客家委員會委託年輕作曲家陳韻柔創作的「土/聲」，還有美國古典音樂作曲家柯普蘭(Aaron Copland)的給弦樂四重奏。

國家交響樂團執行長郭文岑表示，今年適逢美國獨立250周年，樂團希望用最好的表演向美國致意、並展示來自台灣的聲音，也向美國和全世界引領時代潮流的人們發出邀請：歡迎探索台灣，讓台灣的音樂傳統能被保留和傳承下來。泰武古謠傳唱團團長許聖玫表示，歌謠承載著文化、記憶及其與土地之間的連結，以前他們只會在部落裡唱，而今有機會跨越海洋、來到紐約這個世界中心演唱，很奇妙、也很感動。

駐紐約台北文化中心主任桂業勤介紹，今年不僅是美國250周年國慶，也是紐文中心的第35個年頭，文化部今年將推出「Taiwan POP - 曼哈頓台灣文化黑潮」項目，計畫於5月至9月間在紐約主辦多長台灣藝文活動。本次「來自台灣」演出是「文化黑潮」項目中的第二場，此後還將陸續推出多項重磅活動，值得在紐約的台灣觀眾期待。

「來自台灣」音樂會19日晚7時30分開演，現仍有少量餘票，購票網址https://reurl.cc/GavEVx。在演出結束後的5月20日(周三)下午1時，參演的知名台裔鋼琴家嚴俊傑將在紐約經文處舉辦講座及示範演出，有意者可免費參與，無需提前報名。

曼哈頓 原住民 聖地牙哥

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