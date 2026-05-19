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今明飆到95℉ 紐約發高溫警報…24年來同期最熱

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今明飆到95℉ 紐約發高溫警報…24年來同期最熱

記者馬璿／紐約即時報導
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針對突來的高溫，國家氣象局針對19日上午11時至20日晚間8時對紐約市五大行政區...
針對突來的高溫，國家氣象局針對19日上午11時至20日晚間8時對紐約市五大行政區與紐澤西州發布高溫警報。(記者劉梓祁╱攝影)

針對突來的高溫，國家氣象局(National Weather Service)針對19日上午11時至20日晚間8時對紐約市五大行政區與新澤西州發布高溫警報。除預計熱指數將突破華氏95度(約攝氏35度)外，當局亦警告高溫伴隨高濕度恐引發熱相關疾病。市府也為此展開如開設降溫中心、對弱勢團體的外展服務等相關措施，提醒市民避免在高溫時段於戶外運動並多補充水分，有慢性病者則應更加留意各式症狀。

本周二預計成為今年迄今最熱的一天，氣溫料將攀升至華氏95度，有望成為今年第二個華氏90度以上的高溫日。若周二氣溫達標，將是2022年以來首次在5月錄得華氏90度，也是2002年以來同期最熱天氣。此外，空氣品質警示亦持續至周二晚間11時，地面臭氧濃度偏高，恐對敏感族群健康構成額外威脅。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市緊急事務管理局已提前啟動「高溫緊急應對計畫」，措施包括在五大行政區全面開設降溫中心、加強對老年人、慢性病患者及無家可歸者的外展服務、透過市府預警系統發送針對性警示、加大公共資訊宣傳力度，以及即時監測健康影響、強化與公用事業機構的協調，並聯合醫療機構與社區組織共同降低風險，市遊民局亦已宣布進入「紅色警戒」。

市緊急事務管理局提醒市民，降溫中心位置可能較去年有所調整，民眾可撥打311或造訪市府「Cool Options Map」網站查詢最新地點，內將包含無障礙及寵物友善場所，而導盲犬等服務型動物一律准許入內。市府亦透過「Cool It! NYC」計畫提供噴水池及飲水設施等戶外降溫資源。任何人若發現有無家可歸者需要協助，可撥打311或使用市府手機應用程式申請外展服務。

當局建議市民穿著輕薄衣物，避免在高溫高峰時段戶外活動，儘可能使用冷氣；居家時可關上百葉窗並使用風扇輔助降溫。同時應多補充水分，留意熱相關疾病的警示徵兆，並主動關心身邊的脆弱鄰居。市民亦可登記「Notify NYC」，以簡訊、電話或手機應用程式接收緊急警報。

不過，雖然周三天氣型態大致持續，高溫與煙霧依舊，但午後出現雷暴的機率提高，部分風暴可能達到強烈等級。而隨著冷鋒20日傍晚入境，氣溫將在21日大幅下滑，預計跌回華氏60度(攝氏約18度)，降幅逾華氏20度(攝氏11度)。

新澤西州 紐約市

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