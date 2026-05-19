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紐約長島鐵路罷工落幕 牙買加站周二中午起逐步復駛

記者戴慈慧／紐約即時報導
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乘客在法拉盛羅斯福大道排隊搭乘開往長島的N20G公車。LIRR罷工期間，部分原本...
乘客在法拉盛羅斯福大道排隊搭乘開往長島的N20G公車。LIRR罷工期間，部分原本依賴長島鐵路通勤的旅客改搭公車等替代交通工具。（記者戴慈慧/攝影）

長島鐵路" rel="154531">長島鐵路(LIRR)員工罷工三天後落幕。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)18日晚間宣布，大都會運輸署(MTA)已與五個代表LIRR員工的工會達成初步協議，結束這場30多年來首見的長島鐵路罷工。不過MTA提醒，列車調度恢復仍需時間，19日上午尖峰時段LIRR仍未恢復服務，預計自中午起分階段復駛。

這場罷工自16日凌晨開始，約3500名LIRR員工參與，包括列車工程師、車務員、訊號與維修人員等，約占LIRR員工一半。工會與MTA自2023年以來就新合約談判未果，主要爭議集中在薪資調整與工作條件。工會表示，員工多年未獲加薪，收入已被通膨侵蝕。

LIRR是全美最繁忙的通勤鐵路之一，平日連結長島、皇后區與曼哈頓，也是許多通勤族與前往甘迺迪機場旅客的重要交通工具。罷工期間，牙買加站、賓州車站與大中央麥迪遜等主要轉運點服務暫停，旅客被迫改搭地鐵、公車、接駁巴士或自行開車。MTA也在部分長島車站安排接駁巴士，連接皇后區地鐵站，但運量仍難以取代正常鐵路服務。

在罷工結束前一天，18日下午牙買加站外仍可見多名工會成員舉牌抗議。當時在場的華裔LIRR員工Gary Kam受訪表示，他是列車車務員，平日工作包括列車通訊系統維護及車務相關工作，通常清晨6時上班，工作地點則依需求輪調。

他表示，鐵路系統中各職位環環相扣，其中列車工程師尤其關鍵。他說，若火車沒有駕駛，就無法開動，其他工作，包括車務員，也無法正常進行。談到當時的罷工狀況，他說，工會與聯邦、州政府及MTA之間持續協商，員工這幾天清晨都會收到最新消息。

他也坦言，員工並不希望交通長期停擺，也知道罷工會影響通勤族與旅客。他說，「希望可以盡快恢復正常運作，畢竟舉牌抗議比上班還辛苦。」18日晚間雙方達成初步協議後，這場罷工正式告一段落。

霍楚表示，初步協議將讓員工獲得公平薪資，同時不會造成票價或稅收上漲。不過協議仍需工會成員批准，細節尚未全面公布。MTA也表示，因罷工導致服務中斷，月票乘客將依停駛工作日獲得比例退款。

長島鐵路罷工期間，牙買加站LIRR入口螢幕顯示「Service Suspende...
長島鐵路罷工期間，牙買加站LIRR入口螢幕顯示「Service Suspended」，旅客改尋替代交通方式。（記者許振輝/攝影）

LIRR工會成員18日在牙買加站外舉牌抗議，右為華裔員工金Gary Kam。（記...
LIRR工會成員18日在牙買加站外舉牌抗議，右為華裔員工金Gary Kam。（記者許振輝/攝影）

長島鐵路 長島 罷工

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