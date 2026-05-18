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雲頂世界開出歷來最大老虎機獎金 曼哈頓男抱走100萬

雲頂世界開出歷來最大老虎機獎金 曼哈頓男子抱走100萬

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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位於皇后區南部的雲頂世界18日宣布開出場館歷來首個百萬元老虎機彩金。(記者高雲兒...
位於皇后區南部的雲頂世界18日宣布開出場館歷來首個百萬元老虎機彩金。(記者高雲兒／攝影)

紐約市賭場版圖呈現「冰火兩重天」。位於皇后區南部的雲頂世界(Resorts World New York City)18日宣布開出場館歷來首個百萬元老虎機彩金，一名紐約市居民於14日凌晨贏得100萬9357元41分。另一方面，由紐約大都會隊老闆柯恩(Steve Cohen)與硬石集團(Hard Rock)支持、規模80億元的大都會公園(Metropolitan Park)賭場及娛樂開發案，則尚未動工，已較原定時程延後逾五個月。

雲頂世界表示，14日凌晨約1時，一名在曼哈頓工作的紐約市居民在場內遊玩Aristocrat的「百萬元龍鏈」（Aristocrat Million Dollar Dragon Link)累積彩金老虎機時，於免費旋轉獎勵環節填滿15個硬幣狀符號，觸發最高累進大獎，最終贏得100萬9357元41分。中獎者希望保持匿名。這也是雲頂世界開業以來，首度有玩家在單一老虎機獎金中突破百萬元。

這筆百萬彩金距雲頂世界開放真人賭桌僅兩周。該賭場在4月28日剪綵，開放242張真人賭桌，同時新增2507台商業賭場老虎機，成為紐約市400多年歷史上首座完整商業賭場。

雲頂美東部總裁Robert DeSalvio表示，這不僅是「一名幸運紐約客的重要時刻」，也是雲頂世界與全州的重要時刻。他說，這類大獎為玩家帶來刺激，也凸顯博彩業對紐約市與紐約州的經濟影響。

另一方面，位於花旗球場旁、比鄰法拉盛的大都會公園項目進度則不如預期。根據開發商去年提交給州博彩委員會的施工時程，該項目原定今年1月1日開始試樁工程，測試未來位於370萬平方呎開發案下方停車場的地基；但截至5月中旬，相關試樁工程仍未展開。受此影響，原訂4月1日啟動的賭場主體施工也已延後。

大都會公園發言人Karl Rickett表示，雖然主要施工尚未開始，但前期工程在今年稍早已展開，並大多完成，包括拆除部分既有路緣、清理花旗球場停車場、確認地下管線、設置圍欄，以及取得許可和合約等。他說，早期延誤不會影響開發商於2030年開放賭場及娛樂中心的計畫。

Rickett在聲明中表示，「大都會公園項目正順利推進。」他說，作為紐約市規模最大的多年期建設項目之一，團隊已完成大量前期準備工作，並仍按計畫於2030年開放。開發團隊在整個過程中，都將皇后區社區及大都會隊球迷置於決策核心，以盡量降低施工影響。不過，他未說明施工延誤原因。

根據提交給州博彩委員會的文件，大都會公園未來將包括賭場、美食廣場、開放空間，以及大都會—威利點7號地鐵站改善工程，預計於2030年6月1日前完成。兩座停車樓則分別預計於2027年11月和2028年4月完工，其中一座停車樓的試樁工程近日已開始。

大都會公園完工後，預計包括1000間客房酒店、零售空間、會議設施、現場娛樂場館、25畝開放空間、美食廣場及賭場。賭場將設有5000台老虎機、375張真人荷官賭桌、30張撲克牌桌及體育博彩區。

大都會公園賭場及娛樂開發案尚未動工，已較原定時程延後逾五個月。(本報檔案照)
大都會公園賭場及娛樂開發案尚未動工，已較原定時程延後逾五個月。(本報檔案照)

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