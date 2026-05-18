紐約市府舉辦論壇強調選民平權 將派翻譯進駐投票站

紐約市公民參與委員會(CEC)舉辦「建立跨語言公民力量」論壇，與會的市府官員強調多語種選民平權對民主實踐的重要意義，同時宣傳該機構推出的選民語言服務項目。在即將到來的初選和11月的普選中，CEC和市選委會將各自派出翻譯人員進駐少數族裔比例較高的投票站。(記者許君達╱攝影)

為迎接6月23日的2026年度紐約州 初選，紐約市公民參與委員會(CEC)18日舉辦「建立跨語言公民力量」(Building Civic Power Across Languages)主題論壇，邀來自各語種社區的團體代表、媒體和選舉語言服務志工等參與。市府官員在論壇上強調了投票 平權對於維護民主制度的必要性，與會者則集體討論了在少數族裔社區進行選民教育、選舉外展等工作的挑戰與應對之策。

CEC下屬選民語言服務項目主任考博(Anila Cobo)表示，移民 群體是紐約市經濟、文化、社會生活的「中心」，而當局如今最需要思考的，是如何讓移民社區體感到他們也在公平地被置於紐約市公民社會的「中心」。而要想做到這一點，僅僅提供翻譯服務是不夠的，「語言服務無法自動轉化成投票的參與率」，考博說，社區外展工作者需要把去黨派屬性的權威選舉資訊轉化成對於移民社區來說值得信賴、有文化上的連結，並關乎每個人日常生活的內容。

紐約市選民語言服務項目2020年11月創立，目前的服務範圍涵蓋包括中文國語和粵語在內的13種語言。數據顯示，項目創立迄今，已累計為1萬700名選民提供了投票站口語翻譯服務，但事實上全市需要這項服務的合格選民有超過21萬人。

在今年6月的初選和11月的中期選舉暨州普選中，CEC將在全市主要移民社區內的數十個投票站提供選民語言服務，詳情參考https://reurl.cc/4lneXX。此外，市選舉委員會亦會在移民社區內的投票站安排翻譯人員，其中中文服務將遍及除布朗士外的其他四區。