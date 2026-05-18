紐約第二家市營超市選址杭茲點 預計明年開業

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)18日宣布，選定於布朗士(Bronx)杭茲點(Hunts Point)開設全市第二家市營超市。(圖片由市長辦公室提供)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)18日宣布，選定於布朗士 (Bronx)杭茲點(Hunts Point)開設全市第二家市營超市；這座占地兩萬平方呎的門店預計將於2027年正式開業，可望成為該計畫中首個投入營運的超市。

第二家市營超市將入駐位於杭特點的綜合發展項目「半島」(The Peninsula)。該地點的前身為史波福青少年拘留中心(Spofford Juvenile Detention Facility)，於2011年關閉後，經由市經濟發展公司(NYCEDC)主導，轉型為包含740套可負擔住宅、綠地、托育中心及商業空間的社區綜合體。

盡管杭茲點擁有占地329英畝的全國最大食品配送中心，供應全市25%的蔬菜、35%的肉類與45%的魚類，該區居民卻長期面臨糧食保障不足的困境。數據顯示，該區約68%的家庭依賴糧食券(SNAP)生活；而由於當地超市物價與品質參差不齊，居民往往被迫跨區前往威徹斯特郡(Westchester)等地採購。

曼達尼在記者會上指出，布朗士的勞工家庭長期承擔著物價飆升的痛苦，而政府過去往往視而不見，此舉正是其行政團隊解決物價負擔危機、讓新鮮食材重回基層社區的核心政策。

面對市營超市是否會衝擊社區雜貨店的疑慮，市經濟發展公司代理總裁朴珍妮(Jeanny Pak)強調，在選定「半島」作為據點前，市府已與當地雜貨店主及社區組織溝通；而市營超市將專注於補貼核心生活用品，讓周邊小商家能繼續透過銷售其他多元產品保持獲利。

這項「紐約市雜貨計畫」目標在曼達尼首個任期結束前於全市五大區各設一處據點；超市雖為政府擁有，但將委託第三方經營。曼達尼團隊上月宣布，首家市營超市將落腳曼哈頓東哈林區(East Harlem)的拉馬凱塔市場(La Marqueta)；但由於該門店規模較大，預計要到2029年才開放。

經濟正義副市長蘇維思(Julie Su)表示，市府將於今年夏季發布徵求建議書，引進符合可負擔標準的第三方營運商，並由政府設定定價與勞動標準。目前市府也已啟動線上門戶網站，公開尋求布碌崙、皇后區與史泰登島的潛在超市選址，力求將公共投資的福利精確送達最需要的家庭。