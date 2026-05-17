紐約州發現九年來首例漢他病毒當地病例 州長啟動沃茲沃思實驗室

漢他病毒疫情在「宏迪亞斯號」郵輪爆發，紐約州稱發現本地感染的病例。(路透)

除了在一艘遊輪上發現18個美國人是漢他病毒(hantavirus)疑似病例(其中包括紐約州 的三名居民)外，紐約州衛生官員確認，他們發現了該州九年來首例本地傳播的漢他病毒病例，而且該病例與郵輪 疫情無關。為了防止出現最壞情況，州長霍楚 (Kathy Hochul)宣布啟動沃茲沃思實驗室(Wadsworth Laboratory)，為可能出現的最壞情況做準備。

目前，三名曾接觸過漢他病毒的堪薩斯州(Kansas)居民正在堪薩斯大學醫院接受42天隔離觀察。這三人均曾與「宏迪亞斯號」(MV Hondius)郵輪上的乘客有接觸。在內布拉斯加州(Nebraska)，16名從該郵輪撤離的美國人仍在接受觀察，另有兩人在亞特蘭大(亞特蘭大)接受觀察。在這18名美國人中，有3人來自紐約州，其中2人來自哈德遜河谷地區，另一人是橙縣(Orange County)居民。

紐約州衛生官員目前正密切關註安大略郡(Ontario County)的一例漢他病毒疑似病例，患者為一名紐約州居民，卻未搭乘過「宏迪亞斯號」郵輪。公共衛生官員認為此人的漢他病毒是本地感染的。

這是自2017年以來紐約州發現的首例本地傳播的漢他病毒病例。過去30年間，全州僅記錄到六例病例。安大略郡公共衛生主任奧特(Kate Ott)明確證實，該病例與「宏迪亞斯號」郵輪的漢他病毒疫情以及國際傳播的安第斯(Andes)病毒株完全無關。奧特稱，該居民感染的是北美常見的漢他病毒株。這種病毒只能透過吸入受感染的本地囓齒動物的糞便、尿液或唾液中的空氣傳播顆粒而感染。

漢坦病毒感染者通常在接觸病毒後4至42天才會出現症狀，早期症狀與流感相似，包括高燒、疲勞和劇烈肌肉酸痛，危重症狀可能在初始症狀後的四至十天內出現，此時患者的病情會迅速惡化，甚至導致死亡。

州長霍楚表示，她已啟動沃茲沃思實驗室，以防萬一，「紐約州擁有傑出的研究人員。我們的沃茲沃思實驗室首屈一指。所以我啟動了實驗室，開始為紐約州可能出現的最壞情況做好準備」。霍楚還表示，儘管已啟動沃茲沃思實驗室，但目前沒有理由對漢他病毒感到恐慌。霍楚說，漢他病毒的傳播途徑與新冠病毒迥異，公眾無需擔憂，無需恐慌。