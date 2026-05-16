布碌崙亞太裔傳統月慶祝活動 數百人歡慶文化多元

在公共服務、媒體和社區參與方面等多領域的三位社區領導者獲頒表彰。(記者馬璿／攝影)

由多個布碌崙 (布魯克林 )社區組織共同舉辦的「布碌崙亞太裔傳統月慶祝活動」，16日在班森賀舉行，吸引數百人參與。

慶典於新越卓高中(New Utrecht High School)舉行，聚集「慶祝團結、擁抱多元」的主題，並透過文化表演、頒獎典禮、有獎問答等環節展現南布碌崙亞太裔傳統，並體現社區的凝聚力、合作精神和團結力量。

多個表演者帶來泰國雨傘舞、峇里島Pendet舞蹈，以及以中文歌曲萬疆等豐富演出展現亞太裔文化的多元。市長社區心理健康辦公室主任黃伊華(Eva Wong)亦向與會者介紹多項心理健康相關知識與求助方式，以回應在華社鮮少被討論的議題。

在公共服務、媒體和社區參與方面等多領域的三位社區領導人，包括紐約州上訴法院首位亞裔 女法官萬泰妮(Justice Lillian Wan)、市警62分局局長、警官伊斯蘭(Captain Mohammed Islam)以及電視導演和數位媒體創作者Naratama Rukmananda亦獲頒表彰，以表揚其貢獻。

此外，布碌崙民意代表州參議員陳學理(Steve Chan)、州眾議員寇頓(William Colton)、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)代表唐博彥與莊文怡(Susan Zhuang)代表黃美貞，以及布碌崙地區檢察官辦公室代表吳建宏(Kin Ng, Esq.)皆參與並致詞祝賀。

該場活動由19個當地社區組織共同籌辦，包含紐約亞裔律師協會、Apex青少年發展組織、美國亞裔房地產協會布碌崙分會、海灣公園大道華商會、布碌崙華人排球協會、紐約華人文娛體育總會、華策會布碌崙分會、松柏之家社區服務中心、華人社區服務中心、社區法律援助中心、美亞共同促進會、紐約同心會、紐約洗衣業商會、紐約親子互助會、南布碌崙居民互助會、勵健體育會、Sharing Heart、海外汶村同鄉總會和布碌崙華人聯合會。

圖為Julia Udomsripan和Charissa Cahill帶來的泰國雨傘舞。(記者馬璿／攝影)

圖為星樂少兒聲樂藝術團成員Vivian Huang與Olivia Chen帶來的無疆歌曲演出。(記者馬璿／攝影)

由多個布碌崙(布魯克林)社區組織共同舉辦的「布碌崙亞太裔傳統月慶祝活動」，於16日在班森賀舉行，吸引數百人參與。(記者馬璿／攝影)