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MTA與工會談判破裂 長島鐵路罷工 逾25萬通勤客受影響

記者高雲兒╱紐約即時報導
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長島鐵路(LIRR)工人16日零時1分起正式罷工，導致全線服務停擺。(記者許君達...
長島鐵路(LIRR)工人16日零時1分起正式罷工，導致全線服務停擺。(記者許君達╱攝影)

長島鐵路" rel="154531">長島鐵路(LIRR)工人16日零時1分起正式罷工，導致全線服務停擺，這是長島鐵路自1994年以來首次罷工。

作為北美最繁忙的通勤鐵路之一，長島鐵路平日每日載客約25萬人，停駛預計將嚴重影響長島與紐約市之間的通勤，也可能加劇進出市區的交通壅塞。

此次罷工源於大都會運輸署(MTA)與五個長島鐵路工會未能就新一輪四年期合約達成協議。這些工會共代表約3500名員工。

雙方雖已就合約前三年條款取得共識，但在第四年加薪幅度上談不攏：工會要求加薪5%，MTA則提出3%，若工會同意調整部分工作規則，漲幅可提高至4.5%。

分歧未解後，長島鐵路16日零時1分起正式停駛。工會成員今日上午在賓州車站及榮孔科馬(Ronkonkoma)車站外舉牌抗議，目前尚無新的談判安排。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)發表聲明稱，罷工是「不必要的混亂」，呼籲MTA與工會立即回到談判桌，持續協商直到達成協議。

MTA主席兼行政總裁利博(Janno Lieber)表示，罷工沒有贏家，MTA、員工與乘客都將受損。他說，MTA不能接受會破壞財務穩定、並將成本轉嫁給乘客和納稅人的協議。

工會方面則指責MTA導致罷工。機車工程師與列車員兄弟會副會長表示，這是「管理層造成的罷工」，並稱MTA在談判中提出此前未曾討論的醫療保險分攤要求，導致雙方差距擴大。

罷工期間，LIRR表示將向5月月票持有人按比例退還受影響天數的票款，具體申請方式將另行公布。

MTA已安排替代巴士服務，從長島五處地點接駁乘客前往皇后區地鐵站。其中，海濱(Bay Shore)、湖景區(Lakeview)、希克斯維爾(Hicksville)及米尼奧拉(Mineola等地將提供接駁巴士，將乘客送往皇后區霍華德海灘和甘迺迪機場(Howard Beach-JFK Airport)A線地鐵站。

漢庭頓(Huntington)及榮孔科馬(Ronkonkoma)站則有巴士前往牙買加179街(Jamaica-179 St.)F線地鐵站。MTA也建議乘客使用NICE Bus前往法拉盛緬街或牙買加巴士總站轉乘地鐵，並呼籲可遠程上班者盡量居家工作。

LIRR網站指出，長島鐵路停駛沒有真正可完全替代的方案，預計將造成嚴重擁堵與延誤。罷工也可能影響本周末在花旗球場舉行的洋基隊與大都會隊「地鐵大戰」，以及下周尼克隊可能參與的東區決賽相關交通。

長島鐵路 MTA 長島

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