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紐約法拉盛深夜噪音車聚 市議員黃敏儀推立法管制

記者高雲兒／紐約即時報導
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市警109分局社區委員會日前在皇后區法拉盛舉行例會，深夜噪音、車輛聚集及汽車加裝...
市警109分局社區委員會日前在皇后區法拉盛舉行例會，深夜噪音、車輛聚集及汽車加裝大型喇叭播放音樂等生活品質問題，再度成為居民關注焦點。(記者高雲兒／攝影)

紐約市警109分局社區委員會日前在皇后區法拉盛舉行例會，深夜噪音、車輛聚集及汽車加裝大型喇叭播放音樂等生活品質問題，再度成為居民關注焦點。市議員黃敏儀表示已提出相關立法，希望給予市警更多執法工具，處理深夜非法車聚及車輛外部加裝大型音響設備等問題。

黃敏儀表示，每次出席社區會議時，居民都會提出生活品質相關投訴，其中深夜噪音、車輛聚集及加裝大型喇叭的車輛，是社區長期面臨的困擾。她說，這類問題在夏季尤其明顯，部分車輛夜間聚集並播放高音量音樂，嚴重影響周邊居民休息，也破壞社區安寧。

她指出，她提出的立法，目標是讓警方在面對這類噪音車輛時有更明確的執法依據。根據其說法，若車輛出現第二次違規，市警可採取更強力措施，包括拖走車輛。黃敏儀表示，車輛外部加裝大型音響設備沒有合理必要，卻對居民造成實際滋擾，應透過法律與執法共同處理。

市警109分局警員也在會上表示，周五、六和日晚上通常是噪音投訴較集中的時段。警方已針對違規噪音車輛展開行動，並透過社群媒體公布部分執法情況。分局表示，對播放高音量音樂、加裝大型喇叭的車輛，警方可視情況拖走車輛，或拆除、扣押車上加裝的喇叭設備；若駕駛人存在駕照被吊銷仍駕車等違規情況，也可能被逮捕。

109分局局長喬杜里(Karam Chowdhury)表示，警方非常重視生活品質問題。除打擊犯罪與處理交通問題外，警方也會持續回應居民對噪音、街道秩序與滋擾行為的投訴。分局代表說，居民希望晚上能在家中安靜休息，警方理解並重視這一點。

會上也有居民提到，夏季部分噪音不一定完全來自法拉盛本地，有些音樂聲可能從其他區域傳來，甚至透過水面傳到社區。黃敏儀表示，跨區噪音問題較複雜，需要多方協調處理，但社區內車聚與加裝大型喇叭問題，仍可透過立法與執法加強管理。

法拉盛 皇后區 紐約市

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