NYU畢業典禮 洋基體育場變紫色海洋 掌聲與噓聲交織

紐約大學(NYU)於14日在洋基體育場(Yankee Stadium)舉行第193屆全校畢業典禮，表彰2026年1月、5月及8月畢業生。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約大學(NYU )於14日在洋基 體育場(Yankee Stadium)舉行第193屆全校畢業典禮，表彰2026年1月、5月及8月畢業生；典禮在學位授予、榮譽博士頒發與校友祝福中進行，但現場也不時傳出噓聲。

本屆典禮的榮譽學位得主包括社會心理學家、NYU Stern商學院教授海特(Jonathan Haidt)，七座葛萊美 獎得主、有華裔血統的音樂人柯利爾(Jacob Collier)，前NBA球員及前法官葛雷厄姆(Mal Graham)，以及以發現乳癌遺傳基因BRCA1聞名的遺傳學家金恩(Mary-Claire King)。當中，海特為畢業禮的主題演講人。

海特近年因批評社群媒體對青少年心理健康的影響，以及對「取消文化」、校園言論氛圍的觀點而受到廣泛關注。他的著作「焦慮世代」(The Anxious Generation)長期登上暢銷榜；但其出任NYU畢業典禮演講人也引發學生政府部分成員反對，認為其立場無法代表畢業生價值。海特則在致辭時遭部分畢業生報以噓聲。

海特在致辭中仍以「注意力」為主軸，勸勉畢業生珍惜自己的注意力，不要讓手機通知、社交媒體與演算法奪走生活主導權。他提到，自己在課堂上常要求學生關閉大部分手機通知，甚至短暫刪除社交媒體App，以重新取得對時間與注意力的掌控。他並鼓勵畢業生「做困難的事」，把注意力投入真實世界與真實人際關係，而不是隻停留在螢幕中。

校長米爾斯(Linda G. Mills)宣布正式授予畢業生學位時，現場也出現噓聲，其或與NYU近年處理校園以巴示威的爭議有關。2024年，NYU古爾德廣場(Gould Plaza)親巴勒斯坦紮營示威遭警方清場並有多人被捕；米爾斯其後表示，被捕者中少於一半為NYU成員。2025年畢業典禮上，也曾有畢業生在她致辭時噓聲抗議並離場。

來自上海、NYU文理研究生院(GSAS)的畢業生張吳羽回表示，畢業心情「很複雜」，一方面對完成學業感到激動，另一方面也對步入社會感到緊張，且對校園與紐約這座城市十分不捨。他說，仍希望盡力留在美國工作，但若最終回到家鄉，也未必是壞事，「畢竟離家近」。他也坦言，川普(Trump)政府移民政策及H-1B簽證規則反覆變動，讓國際學生感到不安；加上典禮現場的噓聲與各類旗幟，「很多東西同時發生，會讓人感覺很不穩定」。

典禮上，NYU還向2025至2026年女子籃球隊頒發大學獎章(University Medal)。該隊自2023年3月11日至2026年3月19日創下NCAA第三級別91連勝紀錄，期間兩度奪得全國冠軍，由主教練Meg Barber與隊長Caroline Peper代表領獎。